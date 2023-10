Confira as previsões desta sexta-feira (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Você obteve a carta “Amantes” no tarot, então é hora de começar a ter um novo relacionamento amoroso com alguém mais compatível com suas ideias e objetivos. Lembre-se que o signo de Leão se caracteriza por ser o melhor amante, mas o pior em termos de parceiro, portanto, deve mudar essa forma de pensar. É hora de amadurecer e deixar um legado para sua vida.

Virgem

A carta “O Mundo” que apareceu no tarot lhe diz que estes são tempos para viajar e conhecer outros lugares, você deve ter uma mentalidade mais elevada e não se contentar com o que tem no momento. Seja ambicioso e alcance o que você tanto precisa em sua vida. Você continuará avançando em tudo que fizer, lembre-se que você está naquela fase de aproveitar tudo o que tem ao seu redor e ser feliz.

Libra

A carta “O Imperador” implica que é hora de ser grande em sua vida e você receberá um crescimento profissional que o ajudará a se sentir melhor. Você terá muito trabalho até tarde e reuniões de última hora, mas não se preocupe, tudo dará certo. Aproveite para descansar e recarregar as baterias. Prepare-se porque a decepção amorosa está chegando, tome cuidado com pessoas que se aproximam de você por interesse, procure parceiros mais compatíveis e que te valorizem pelo que você é.

Escorpião

Peça tudo o que quiser porque será realizado e ainda mais porque você tem o poder da carta “O Louco”. Este final de semana será de grandes surpresas em relação à família e ao amor, não perca a oportunidade de ser feliz e estar nesse momento de crescimento pessoal. Se você for solteiro, receberá um amor de Peixes ou Áries que será muito compatível.

Com informações do site Publimetro