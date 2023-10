Confira as previsões desta sexta-feira (13) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries

Você obteve a carta “O Diabo” no tarot, e este é um aviso que indica que você deve ter cuidado com as pessoas ao seu redor, é possível que existam pessoas que queiram te prejudicar ou que estejam tentando tirar vantagem de você, então esteja ciente disso e não confie cegamente em ninguém. Apaixonado, Áries que mantém um relacionamento estável pode vivenciar uma nova fase de paixão. Áries solteiro terá um encontro casual que pode se transformar em algo mais sério.

Touro

Você obteve a carta “O Mágico” no tarot, que é uma força e potencial para progredir no que quiser, pois significa que Touro está em um período de grandes oportunidades e sucesso. Em relação ao lado amoroso, os solteiros poderão encontrar o amor verdadeiro, e aqueles que estão em um relacionamento estável viverão uma nova fase de felicidade. Além disso, terão sucesso em todos os seus projetos de trabalho, o que significa que é um bom momento para propor novas ideias e correr riscos que o façam se destacar, pois alcançará grande crescimento e prosperidade.

Gêmeos

A carta “Ás de Ouros” indica que é hora da riqueza entrar em sua vida sem limites. Implica também que você não deve se deixar levar por pensamentos de que não consegue alcançar o que deseja, se acostumar com a ideia de que é hora de aumentar seu patrimônio e buscar novas oportunidades de crescimento na carreira. Lembre-se de que seu signo sempre procura problemas onde não há, então você precisa começar a controlar seu personagem.

Câncer

Você obteve a carta “O Julgamento” indicando que qualquer procedimento em andamento será realizado com sucesso. A boa sorte sorri para você e neste eclipse solar haverá uma recompensa financeira que o fará se sentir melhor. Cuidado com traições de amores passados, bloqueie essas pessoas e conheça pessoas mais compatíveis. .

Com informações do site Publimetro