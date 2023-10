As cores nos seus looks que tornam você menos atraente: tente evitá-las depois dos 30 anos

Na moda, não há que deixar nada passar despercebido, nem mesmo os tons dos seus looks, pois há alguns que te fazem parecer menos atraente.

Tudo tem a ver com a colorimetria da sua pele, pois se você for branca ou morena, haverá alguns que destacarão mais os seus atributos, mas existe uma certa gama que os especialistas recomendam evitar, independentemente do que for.

Cores em seus looks que fazem você parecer menos atraente

Marrom Opaco

De acordo com o Glamour, usar marrom está bem, mas quando ele é o mais escuro ou opaco da gama de cores, não resulta um efeito muito favorecedor. Por si só, esta tonalidade terra está associada à natureza e combina com tudo, mas esta tonalidade dá uma sensação de monotonia e falta de vitalidade, o que te fará parecer desleixada e sem vida.

Se você quiser usá-lo, pode combiná-lo com outras cores mais vibrantes, como vermelho paixão ou azul-real. Fará um belo contraste que o ajudará a quebrar a linha do minimalismo.

Cinza Pálido

Assim como a opção anterior, é percebido como pouco vibrante e entediante, especialmente se o usarmos em um visual monocromático com esse tom completo como protagonista. Se não o soubermos combinar, pareceremos que estamos fora de moda ou somos antiquadas, pelo que sugerimos que o usemos com cautela. Na verdade, as morenas não se dão bem com ele, pois ‘apaga’ a cor de sua pele, em vez de a iluminar.

Amarelo Neon

Mas os outros extremos também são ruins, já que os vibrantes também podem ser parte desses cores em seus looks que te fazem menos atraente. Ao serem muito chamativos, podem te fazer parecer pouco elegante, muito agressivo aos olhos e difícil de encontrar o equilíbrio no visual, deixando você com uma aparência indesejada.