Wolf Cut: 15 cortes de cabelo com efeito antienvelhecimento versáteis e rejuvenescedores em 2023

O corte Wolf cut é um corte em camadas, a meio caminho entre o corte shaggy e o mullet, mais curto na parte superior e nos lados.

Proporciona muito movimento e textura, simulando o pelo dos lobos e seu caráter indomável, daí o seu nome: corte de lobo, em português.

Wolf cut com franja desfiada

Esse corte de cabelo irreverente em camadas com uma leve e desfiada franja, enquadra o rosto ao mesmo tempo que suaviza os lados mais longos.

Wolf cut com franja longa

O corte Wolf cut muito suave destaca as camadas e inclui um franja lateral longa.

Wolf cut com textura curta

O corte Wolf Cut é um estilo perfeito para cabelos com textura levemente ondulada, pois ganha movimento e estrutura. Tudo isso graças às camadas e potencializado pela desconexão de comprimentos que este corte herda do famoso mullet.

Messy Wolf cut

Uma das vantagens do corte wolf cut é a sua manutenção confortável no dia a dia, pois é um estilo que não requer muito penteado. Basta secar os cabelos a partir de baixo com o secador para levantar um pouco as raízes afim de que as camadas façam o seu trabalho.

Wolf cut com mechas

A aposta de Miley Cyrus é a que mais fielmente segue o espírito do corte, que, como dizíamos no início, é um manifesto à rebeldia. A cantora deixa seu cabelo em sua textura natural, uma ondulação marcada e pequena que não é disciplinada pela escova ou modelagem. A isso se acrescenta o detalhe das raízes visíveis, que contrasta com a coloração loiro platinado que a artista usa.

Wolf cut Encaracolado

O Wolf Cut também fica muito bonito com cabelo cacheado, pois permite mais liberdade de movimento aos cachos. Além disso, com uma estrutura graduada, permite desfiar os lados para reduzir o peso e evitar que o cacho fique achatado.

Wolf cut com franja mini

É uma franja curta com desfiado. Sem dúvida, trata-se de uma versão suave, pois as camadas são mais sutis e a desconexão de comprimentos, menos óbvia.

Wolf cut com desconectados suaves e franja aberta

O lobo corta camadas, confunde-se e liga-se suavemente, tornando este corte arriscado adequado para aqueles que não se sentem confortáveis com versões que se ajustam mais ao corte original.

Wolf cut com franja reta

Cabelos cacheados também podem experimentar com esse tipo de corte, conforme dizem os especialistas, é apropriado para todos.

Wolf cut curto

É um estilo curto que se diferencia do mullet, pois as camadas são distribuídas por toda a cabeça e não apenas na área superior. Apenas adequado para rostos ovais e harmoniosos.

Wolf cut com cabelo longo nos ombros

O corte wolf pode se adaptar a todos os comprimentos e será o cabeleireiro que recomendará qual é a versão que melhor se encaixa no seu rosto.

Wolf cut para cabelo fino

Se você tem cabelo fino e quer adotar esse estilo de corte de cabelo, a melhor opção é optar por camadas mais sutis que deem estrutura ao corte, sem fazer com que a cabeleira perca qualidade.

Wolf cut ondulado

O cabelo ondulado é ideal pela sua textura para este tipo de corte, pois naturalmente tende a ter mais corpo do que o liso. Um bom cabeleireiro observará o cabelo antes de cortar para saber em quais partes adquire naturalmente mais volume e assim adaptar seu trabalho para realçar ao máximo a textura do cabelo.

Wolf cut com franja reta

Se você é uma das mais ousadas, pode apostar na versão do Wolf cut, adequado apenas para aquelas que não se importam de serem o centro das atenções: o corte com franja reta. À transgressão de um corte em que as camadas estão muito marcadas, algo que acontece em poucos hairstyles além deste, é adicionada uma franja reta que desenha outra divisão clara no rosto, ao mesmo tempo que enfatiza as feições.

Wolf cut com cabelo longo e franja lateral

O corte chega até a altura dos ombros e só se distinguem dois degraus de camadas. O franjão lateral dá um toque de candura que contrasta com a natureza do corte e o torna menos agressivo.