Uma imagem viralizou nas redes sociais, propondo a tentativa de descobrir todos os números presentes em uma ilusão de ótica.

O compartilhamento foi feito no Twitter, por meio do usuário @benonwine, revelando um círculo listrado em preto e branco com números escondidos dentro dele. Propositalmente, a ilusão de ótica dificulta a visualização de todos os números.

“Você vê um número? Se sim, qual número”, dizia a legenda.

Você pode dirigir na chuva? Veja se consegue desvendar todos os números da ilusão de ótica (Reprodução/Redes sociais)

No entanto, usuários do Twitter (X) tentaram desvendar o mistério. “45.283… e qual é o problema? Devo marcar uma consulta com meu médico de família”, disse um usuário da rede social.

Outro disse: “Posso ver 45.283, já que olhando as outras respostas... outros estão vendo outros dois números. Posso ver que há números ali, mas não consigo decifrá-los.”

“3.452.839, mas para ser honesto, os três primeiros são um palpite. Não consigo consertar isso. É mais fácil ver se você balançar a imagem para cima e para baixo, mas não sei por quê”, comentaram.

Outro escreveu: “Inicialmente 15.283, depois ampliei a imagem e ficou 3.452.839!”

Resposta correta: 3.452.839.

Dirigindo na chuva

De acordo com o portal News, notar claros contornos de pequenos objetos ou identificar poucas diferenças em tons e padrões está ligado à sensibilidade ao contraste. Sua falta pode ser um causador de dificuldades na vida.

A falta de sensibilidade ao contraste gera sua incapacidade de observar certas informações quando semelhantes, podendo prejudicar a condução de determinadas coisas que visam um bom olhar.

Se não existe uma sensibilidade reduzida ao contraste visual, está tudo bem dirigir com pouca luz, neblina, ofuscamento ou chuva. Caso contrário, é bom evitar.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

