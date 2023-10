Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 23 e 3

Um amor do passado pode retornar para conversar e dar um ponto final concreto nessa relação. Para outros, é momento de deixar de se apegar as pessoas que já se foram e começar a criar um presente mais feliz, saudável e ativo, pois viver em memórias está prejudicando bastante sua vida.

Capricórnio – Cartas 22 e 9

Uma situação que parece estável, principalmente nos negócios, pode entrar pausa ou acabar. As incertezas devem ser seu combustível para elaborar novos planos e ter coragem de buscar parcerias importantes. No amor, a solidão irá terminar, mas é importante se manter aberto para fazer as conexões certas.

Aquário – Cartas 10 e 7

Momento de descobrir como manter a fortaleza e o seu poder de renascer mesmo depois de decepções e dificuldades. Não é hora de desanimar, mas de estar consciente do seu papel como dono da sua vida e história. Enxugue as lágrimas, pois logo a alegria chegará graças a sua luta e brilho.

Peixes – Cartas 14 e 11

Um grande amor é confirmado em sua vida e a pessoa certa para realizar grandes coisas chega. É possível que alguns sinais apareçam para mostrar que você está no caminho certo quando se trata de coração ou o ajudarão a chegar até a trajetória indicada. Fique atento e com coragem para assumir os sentimentos.

