Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 36 e 16

Os caminhos estão abertos para ser feliz sem desconfiança e amolecer o coração para quem merece isso. Para de procurar problemas para se sabotar e comece a trilhar uma estrada boa de verdade em sua vida, é sua responsabilidade e a coisa mais grata e inteligente a se fazer agora.

Touro – Cartas 25 e 19

Momento de ter cuidado com gente que só atrasa a sua vida ou com a tendencia a seguir a onda de pessoas ou hábitos que só trazem dor, arrependimento e perdas. Muita coisa ruim vem fantasiada com a máscara do prazer. Chegou a hora de crescer e fazer melhores escolhas para não lamentar depois.

Gêmeos – Cartas 13 e 15

Ter medo do que as pessoas fazem nas suas costas demonstra duas coisas: você precisa se relacionar melhor ou recuperar a autoconfiança que perdeu por alguma razão. Não tenha medo de mudar e expandir horizontes, pois as respostas chegarão e o ajudarão a descobrir o que está acontecendo de verdade. Viagens.

Câncer – Cartas 18 e 27

Alguém de longe pode chegar com notícias que o interessam de alguma forma. Cabe a você saber o que faz realmente diferença em sua vida ou não e conexões que devem ser mantidas ou ficariam melhor apenas na lembrança. A responsabilidade é toda sua.

