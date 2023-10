No dia de Nossa Senhora Aparecida, veja a principal oração para a santa

O dia 12 de outubro é uma data de celebração e oração para os milhares de fiéis devotos de Nossa Senhora Aparecida, e para todos aqueles que têm fé na santa.

Considerada a padroeira do Brasil, a origem de Nossa Senhora Aparecida vem da segunda metade de outubro de 1717, quando uma imagem santa foi encontrada por pescadores devotos de Virgem Maria no rio Paraíba do Sul, durante uma pescaria.

Conta-se que na ocasião eles encontraram a imagem inicialmente sem cabeça, mas conseguiram retirar das águas a cabeça da estátua, que quando colocada ao lado do corpo se mostrou tão pesada que mal podia ser movida dentro do barco.

Após retirarem a estátua das águas, eles começaram a pescar diversos peixes no local, tornando o evento conhecido como o “milagre dos peixes” e dando início a devoção a Nossa Senhora Aparecida.

Inicialmente, um dos pescadores abrigou a imagem em sua casa, sendo que o principal local de culto à santa, a Basílica Velha, foi inaugurada em 1888. No ano de 1980 a atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi consagrada pelo papa João Paulo II e se tornou o principal local de culto e união dos devotos da santa.

Oração de consagração à Nossa Senhora Aparecida

A principal oração à Nossa Senhora Aparecida foi escrita no século 20 e alterada pelo Papa Francisco durante sua visita em Aparecida, no ano de 2013. Desta forma, a nova versão da oração é a seguinte:

“Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade.

Assim seja!”

