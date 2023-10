Entenda como a saúde mental da mulher está conectada com as fases de sua vida

Na semana em que foi celebrado o Dia da Saúde Mental, faz-se necessário discutir as particularidades que envolvem questões de ordem psicológica. Em meio a diversas discussões, a saúde mental feminina se mostra extremamente relevante após uma estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde revelar que uma em cada cinco mulheres apresentará algum tipo de transtorno mental ao longo de sua vida.

Conforme publicado em notícia pelo Nexo Jornal, a saúde mental da mulher é um tema complexo e envolve diversos fatores que podem ser impactantes para os comportamentos e sentimentos.

Segundo a publicação, os primeiros fatores identificados são ainda na adolescência e envolvem as percepções sobre a imagem corporal. Estudo revelam que estas questões, se não cuidadas, podem gerar transtornos alimentares que podem indicar um grande sofrimento mental e causar prejuízos sociais.

Já na vida adulta, a depressão é o transtorno mental mais enfrentado pelas mulheres. Os principais sintomas são mudanças significativas no sono, alterações alimentares, perda de prazer em atividades antes satisfatórias e oscilações de humor. Neste ponto, o número de casos diagnosticados em mulheres é o dobro do diagnosticado em homens.

Impactos na velhice

Novamente a pressão estética se faz presente diante dos diagnósticos associados com a saúde mental feminina na velhice. Por conta do etarismo, o preconceito baseado na idade, as mulheres voltam a viver experiências negativas que podem causar um estresse elevado e potencializar casos de ansiedade e depressão.

Desta forma, o conceito de prevenção no que diz respeito à saúde mental novamente se mostra relevante, uma vez que os transtornos citados começam ao longo da vida e com base em experiências vivenciadas por cada indivíduo.

Por tal motivo, segundo a psicóloga e pedagoga Ana Carolina D’Agostini, responsável pelo artigo em questão, os cuidados com a saúde mental da mulher devem ser vistos como uma questão coletiva, que envolve os diversos aspectos da vida em sociedade.

Leia também: Entenda os impactos da síndrome dos ovários policísticos na saúde mental da mulher