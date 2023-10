Cortes de cabelo para mulheres de 40 a 50 anos: 15 estilos favorecedores e rejuvenescedores em 2023

Mulheres que já estão na casa dos 40 anos estão buscando todos os métodos possíveis para vencer a luta contra as rugas.

Mas se houver algo que possa proporcionar um efeito muito rejuvenescedor, é com o corte de cabelo certo.

Para escolher o ideal é necessário conhecer as últimas tendências, bem como saber se elas te favorecerão mais ou menos de acordo com suas características.

Corte atemporal blunt bob

O blunt bob é um corte inspirado no bob clássico, mas com algumas modificações que o tornam algo inovador e atual. Consiste em um cabelo curto e desfiado no final, dando movimento. É adequado para todos os tipos de rostos.

Corte clássico carré com franja

Entre os cortes de cabelo para cabelos médios que rejuvenescem mais, o tradicional carré volta reivindicando seu lugar. Trata-se de uma opção que foi renovada e que agora inclui franja.

Corte clavicut

A meio cabelo cortado na altura dos ombros e continuará a ser tendência.

Corte nape bob

O nape bob é um corte de cabelo de meio comprimento cuja altura está no início do pescoço. De modo que visualmente alonga o pescoço e arredonda o rosto. É confortável, versátil, fácil de usar e elegante.

Corte com franja aberta

A longa cabeleira com brilho extra e franja aberta tornou-se uma das tendências mais pedidas. O estilo de franja rejuvenesce, enquadra e suaviza o rosto.

Corte shaggy para cabelos cacheados

O shaggy é ideal para dar volume ao seu cabelo e ativar o cacho. Portanto, é um corte de cabelo perfeito para cabelos cacheados.

Corte Long Bob

Existem muitos tipos de bob, mas o long bob permite, entre outras coisas, aumentar o volume dos cabelos, dar um ar jovem ao rosto e exalar elegância graças à forma de seu acabamento com as pontas para dentro.

Corte bixie liso

O bixie é um corte de cabelo que se encontra entre o bixi e o pixie. Aqueles que melhor o usam são aqueles com mais de 40 anos. Além disso, se você tiver cabelo liso, você é uma das escolhidas para usá-lo.

Corte airy bob

O airy bob foi nomeado assim porque as camadas e a sua forma criam um corte tão leve, volumoso e alegre que desafia a gravidade.

Corte lob frame cut

A chave do sucesso do corte lob frame cuto é sua capacidade de enquadrar o rosto através das camadas, sejam elas longas ou curtas. Por se não bastasse, ele fica ótimo tanto nos cabelos cacheados quanto ondulados.

Corte mullet wolf hair

O corte wolf é o resultado da combinação das características do mullet com o shaggy, além de incluir um franja abundante. É ideal para que o seu cabelo pareça menos oleoso.

Corte Mixie

Mixie está a meio caminho entre o mullet e o pixie. Do primeiro, ele toma o comprimento, enquanto do segundo fica com as camadas. Trata-se de um penteado que favorece as madeixas lisas e onduladas.

Corte com camadas invisíveis

Um corte com camadas invisíveis e um penteado bonito é perfeito para brilhar.

Corte bob assimétrico sofisticado

O jagged bob é um corte bob desfiado e irregular que emula o efeito de trançado, mas com um resultado muito sofisticado para que o cabelo fique mais leve e com muito mais volume.

Corte Pixie

Seja um corte de cabelo ondulado ou liso, o pixie e seus diferentes acabamentos são sempre uma boa opção para conseguir uma mudança de visual muito rejuvenescedora.