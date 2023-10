Cortes de cabelo modernos e curtos: 13 estilos em tendência que rejuvenescem em 2023

Corte de cabelo curto moderno shaggy

Um dos cortes mais solicitados em 2023 é o shaggy, que pode ser adaptado ao comprimento que você preferir, também para cabelos curtos. Com estética retrô, ele se caracteriza pelo seu estilo despojado com camadas curtas e muito finas.

Corte de cabelo moderno mullet curto

O corte mullet é ideal para aquelas mulheres que querem parecer renovadas, mas ao mesmo tempo não querem sacrificar o comprimento total dos seus cabelos.

Corte de cabelo moderno bixie curto

O bixie é uma mistura entre o pixie e o bob. Ele favorece todos os tipos de rosto e ajuda a rejuvenescer, tornando-se muito solicitado por mulheres com mais de 50 anos. Ele também se destaca por sua versatilidade, podendo ser usado com diferentes tipos de franja.

Corte de cabelo moderno em tigela

Aquele corte em tigela que você tanto odiou quando era criança está de volta à moda em 2023. O bowl cut é uma variante do pixie perfeito para rostos alongados e retangulares.

Corte de cabelo moderno estilo garçon

Apesar de ser um clássico de cabelo curto, o garçon é um corte muito moderno e continua na moda em 2023. Trata-se de um visual masculino (significa "garoto" em francês), mas a verdade é que fica muito feminino em mulheres.

Corte de cabelo curto moderno blunt bob

Em nossas propostas de cortes modernos para cabelos curtos também incluímos o blunt bob, que pode ser usado tanto liso quanto com ondas e se caracteriza pelo seu acabamento desfiado. Além disso, é um visual muito versátil e fácil de pentear.

Corte de cabelo moderno curto buzz cut

Apenas as mais ousadas se atreverão com o buzz cut. Podemos traduzi-lo como raspado, embora ‘buzz’ signifique literalmente ‘ruído’ e se refira ao som da tesoura ao passar pela cabeça.

Corte de cabelo moderno curto mixie

O mixie é uma mistura entre o mullet e o pixie. Do primeiro, ele toma o comprimento, enquanto do segundo fica com as camadas. Ele é caracterizado por ter os cabelos mais curtos nos lados do que na parte de trás da cabeça e você pode usá-lo liso, enrolado ou com ondas.

Corte de cabelo curto moderno French Bob

O French Bob é uma variação do Bob tradicional. Nesta versão, é muito mais curto atrás do que na frente. Pode ser usado liso, ondulado ou encaracolado e normalmente é usado com franja.

Corte de cabelo curto moderno undercut

Outro corte moderno e ousado para cabelo curto é o undercut, na moda em 2023. Consiste em mantê-lo muito curto na parte inferior da cabeça, enquanto que na parte superior é deixado mais longo.

Corte de cabelo curto moderno nape bob

O nape bob é um tipo de bob em que a parte de trás é mais curta do que a da frente, deixando o pescoço a mostra. Assim, ele alonga visualmente o pescoço e arredonda o rosto.