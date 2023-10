As previsões desta quinta-feira (12) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quinta-feira (12) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

É o momento de iniciar seu próprio negócio. No amor, seu relacionamento será emocionante e aventureiro. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial de outro país ou cidade. Quanto à saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade, mas deve se cuidar. Não tenha medo de correr riscos, a recompensa que você receberá valerá a pena.

Capricórnio

No amor, seu relacionamento será estável e harmonioso. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial de outro país ou cidade. Aprender a dizer sim às novas oportunidades e enfrentar os desafios que surgirem. Invista na sua educação e desenvolvimento profissional.

Aquário

No trabalho, receberá uma promoção ou aumento porque você se destaca sobre os demais. Com isso, é hora de começar seu próprio negócio que lhe dará estabilidade econômica. Se você for solteiro, poderá conhecer alguém especial, mas se já tiver um companheiro, seu relacionamento será estável e harmonioso. Em termos de saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade. Seja inteligente e obstinado para que o que você pensa se torne realidade.

Peixes

Cuidado com a inveja e as energias ruins, aprenda a reconhecer os amigos verdadeiros. Sua ética profissional será recompensada com aumento salarial ou promoção e você poderá iniciar o negócio que deseja. No amor, seu relacionamento será estável e harmonioso. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial que mora muito perto de você. Em termos de saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade.