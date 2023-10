As previsões desta quinta-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quinta-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Apaixonados, os leoninos que mantêm um relacionamento estável continuarão desfrutando de uma boa convivência. Contudo, os solteiros podem experimentar um interesse renovado por um amor passado. É importante que se encontram nesta situação sejam honestos com os seus sentimentos e tomem uma decisão sobre o que desejam. No trabalho, você terá a oportunidade de assumir o controle de seus projetos e carreiras.

Virgem

Os virginianos solteiros terão a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro, enquanto aqueles que já estão em um relacionamento viverão um período de felicidade e harmonia. No trabalho, os virginianos terão a oportunidade de mostrar suas habilidades e talentos para atingir seu potencial, principalmente porque é o momento ideal para apresentarem novas ideias e projetos.

Libra

No amor, não negligencie seu relacionamento, seu signo é de ar e você precisa de alguém em sua vida para se sentir completo. Se você é solteiro, esta semana poderá conhecer alguém especial. No trabalho você receberá um aumento ou uma promoção, mas tome cuidado com a inveja e o mau-olhado, para isso recomendo levar um limão verde na bolsa para cortar energias negativas.

Escorpião

No trabalho, você fechará projetos e resolverá questões jurídicas a seu favor, além de receber um aumento. No amor, seu relacionamento será estável e harmonioso. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial com quem se divertirá muito. Em termos de saúde, você se sentirá forte e cheio de energia. Não confie cegamente em ninguém, seja cauteloso com pessoas que você não conhece bem. Invista em você, continue treinando e aprenda coisas novas.