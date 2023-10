7 perfumes importados que chamam atenção na balada

Buscando um perfume masculino chamativo para usar na balada? Dê uma atenção para as fragrâncias a seguir. A lista traz aromas importados, alguns com ótimo custo-benefício, que vão te fazer se destacar.

The Champion Triumph - Galaxy

Notas de topo em Limão e Pimenta Rosa. Notas de coração são Lavanda e Olíbano e as notas de fundo Fava Tonka, Baunilha e Âmbar. Seu aroma é parecido com Invictus Victory, de Paco Rabanne.

Sandal Oud - Al Wataniah

As notas de saída são Neroli, Jasmim, Pêssego, Rosa e Canela. no coração traz Sândalo e Couro e as notas de fundo são Âmbar, Notas amadeiradas, Almíscar.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani

Bergamota e Folha de Bergamota estão nas notas de topo. Íris, Sálvia Esclaréia, Aldeídos e Raíz de Orris estão nas notas de coração e Fava Tonka e Cedro no fundo.

Shaheen Gold - Lattafa Perfumes

As notas de topo são Abacaxi e Toranja. As notas de coração são Figo e Lavanda e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Phantom Parfum - Paco Rabanne

As notas de topo são: Cardamomo, Ruibarbo, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Lavanda, Patchouli, Gerânio e Cedro. As notas de fundo são: Baunilha, Bálsamo-de-Tolu e Vetiver do Haiti.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Patchouli e Olíbano.

