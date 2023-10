Skipping: um caminho divertido e eficaz para um corpo mais forte e uma mente saudável

Se você está em busca de uma maneira eficaz de fortalecer as pernas, melhorar a saúde do coração e retardar os sinais do envelhecimento, então o Skipping pode ser a resposta que você procura!

Este é um exercício popular do momento, aclamado por seus benefícios para o coração e para os membros inferiores. Esta atividade envolve saltar no lugar, flexionando os joelhos, imitando o movimento de corrida. É uma técnica que combina coordenação, resistência e exercício cardiovascular, sendo uma prática comum entre atletas profissionais.

O Dr. Santiago Kweitel, especialista em esportes da área de Medicina Esportiva Pediátrica da Universidade de Favaloro, Argentina, descreve o Skipping como a batida clássica perfeita para um aquecimento. A versatilidade do exercício permite variar a intensidade, velocidade e altura, o que gera resultados diversos, dependendo dos seus objetivos de condicionamento físico.

Além de sua simplicidade, oferece uma série de benefícios. Durante o exercício, diversos músculos, incluindo os do tornozelo e os flexores do quadril, são trabalhados de forma eficaz. Estudos demonstraram que até três sessões por semana podem aumentar significativamente a força em adultos com mais de 50 anos.

Além disso, pesquisas revelaram que o Skipping pode melhorar os níveis de atenção e função cognitiva em adultos. Saltar ativa certos aminoácidos no sangue, auxiliando o funcionamento dos músculos e promovendo uma sensação de bem-estar.

Fortalecimento cardiaco e pulmonar

Foto: Reprodução/Smartfit

Do ponto de vista cardiovascular, o é uma excelente opção. Este exercício pode ser incorporado como parte de um treino cardiovascular, fortalecendo o coração e promovendo uma boa saúde pulmonar. Além disso, o Skipping eleva a frequência cardíaca, fortalecendo os pulmões e o coração de maneira eficaz.

Uma vantagem notável do Skipping em comparação com outras atividades, como a corrida, é o impacto reduzido nas articulações. Enquanto a corrida pode levar a lesões se não for realizada corretamente, o Skipping é mais suave nas articulações, tornando-se uma alternativa segura e sustentável a longo prazo.

Estudos conduzidos por pesquisadores italianos também indicaram que o Skipping melhora a coordenação motora. Os movimentos constantes estabilizam as articulações do tornozelo e joelho, contribuindo para uma melhor coordenação geral.

Então, por que esperar mais? Comece agora mesmo a desfrutar dos benefícios do Skipping para a sua saúde. Vamos pular!

Fonte: O Globo

LEIA TAMBÉM:

Pesquisa revela que 52% dos brasileiros não fazem atividades físicas

Estudo do Inca revela que atividade física atua no controle do câncer