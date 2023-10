Relacionamento: você precisa parar com estes 6 comportamentos urgentemente (Reprodução/Netflix)

Em diversos setores dos relacionamentos na vida, é comum nos depararmos em cenários em que falhamos com o outro e com nós mesmos. No entanto, existem atitudes que atrapalham nosso desenvolvimento em sociedade, sendo necessário agir para cessá-los de uma vez por todas.

É muito fácil apontar o erro do outro, quando vestimos nossas peças do julgamento e agarramos o cajado de “justiça”. Observar o próximo e decidir qualificar seus passos é uma tarefa adotada por aqueles incapazes de enxergar os próprios erros e evoluir como ser humano.

“Muita autoajuda é direcionada para que reconheçamos os comportamentos que não deveríamos considerar aceitáveis em outras pessoas, não importa qual seja sua conexão específica conosco”, explica a especialista Peg Streep ao portal Psychology Today.

“Mas que tal virar um espelho para nós mesmos e anotar os comportamentos que nos atrapalham? nós de uma forma ou de outra? Quando podemos realmente ver os padrões prejudiciais aos quais podemos nos entregar, mudar a forma como agimos, reagimos e pensamos se torna muito mais fácil “, continua a autora.

Leia mais:

Você precisa parar com estes 6 comportamentos urgentemente

Seus comportamentos negativos com potencial de te atrapalhar na socialização nem sempre tem a ver com o outro, mas também da forma como você age consigo mesmo. Além disso, até mesmo atitudes com boas intenções podem ser negativas, dependendo de como são praticadas.

Abaixo você confere a lista realizada pela mesma fonte. Avalie o seu cenário e reflita sobre como você tem se comportado.