O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta dos Namorados

A vida o guia ao caminho do amor e relacionamentos no momento. É preciso ouvir a intuição e o coração para compreender esse caminho e tomar as melhores decisões. O sentimento deve fluir levemente, mas também exige coragem. Para voar, é necessário deixar as mágoas no passado e se libertar.

Capricórnio – Carta do amadurecimento

Momento de saber amadurecer com sabedoria e não deixando a crise tomar conta. Cada fase tem seus frutos e é importante brilhar, absorver a luz que a experiencia e os conhecimentos adquiridos o fazem ter. Deixe ir o que não serve, se renove e se prepare para florescer.

Aquário – Carta do Renascimento

Momento de olhar para dentro, fazer as pazes e renascer. Muita coisa pode ser compreendida agora e alguns fantasmas já não conseguirão mais assombrar a sua vida. É hora de usar seu encanto, beleza e experiencia para domar leões e alcançar o céu sem medo.

Peixes – Carta da Amizade

É hora de romper aquilo que o deseja atado ao passado ou ao que não deu certo e começar a florescer. Sua conexão com as outras pessoas o ensinará e nutrirá de forma muito importante. Não se isole mais e ouça aqueles que se aproximam com algo a dizer. Uma luz importante pode chegar e sua intuição se comunicará.

