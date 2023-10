O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do ir com a correnteza

Por muito tempo você pode ter se vestido de algo que não é se reunido com aqueles que verdadeiramente nada a tem a ver com você. Não se deixe mais levar com a correnteza e comece a guiar seu caminho com mais consciência. A única pessoa que pode decidir com coerência e de forma respeitosa para o próprio bem-estar, é você mesma.

Touro – Carta da Nova Visão

Momento de encontrar suas fortalezas e deixar de se comparar com os outros de forma superficial. É importante liberar seus potenciais e inspirações ao mundo com coragem, deixando que seu brilho único tome conta. Cada movimento, por menor que seja, o ajudará a começar essa nova fase de abertura, descoberta e conexão com a própria verdade.

Gêmeos – Carta da Luta

O olhar nostálgico para o passado já não pode tirar mais o brilho e confiança de que o presente será belo. A armadura pesada da mágoa já não o protege de outras decepções, na verdade o deixa preso ao sofrimento e insegurança, impedindo seus movimentos. A mente continua a lutar. Chegou o momento de fazer o que for preciso para sair da inércia, melancolia e encontrar o sentido novamente.

Câncer – Carta do Controle

Hora de se libertar desse desejo de controle que o engessa e faz levar a vida sem olhar para outras perspectivas que também são importantes. Com trabalho, paciência e uma maior conexão com a própria essência, será possível abrir a mente e aguçar a intuição que tem muito a lhe dizer. Fique atento aos sinais que podem aparecer e saia do óbvio e do superficial.

