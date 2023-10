Uma homenagem em um funeral com uma dancinha do TikTok viralizou na web recentemente.

No registro, três jovens prestam a homenagem em meio ao velório.

Uma outra pessoa capta o momento no ambiente com o caixão próximo com uma música de fundo.

Homenagem em funeral com dancinha do TikTok viraliza na web recentemente

O registro foi compartilhado nas rede sociais pela página @indirectadom e viralizou rapidamente entre os usuários.

O vídeo já conta com quase 6 milhões de reproduções. Nas redes, os internautas destacaram a importancia de homenagens para os entes queridos.Confira registro: