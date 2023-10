Hara Hachi Bu: moderação na comida e longevidade garantida; entenda

Uma das chaves para uma vida saudável e equilibrada, livre de problemas de peso, reside em parar de comer antes de se sentir completamente saciado. O Japão adotou essa filosofia desde 2005, implementando a lei Shuku Iku, focada na educação infantil e promovendo uma cultura em torno da alimentação e exercícios físicos leves e naturais.

Os resultados são notáveis. O Japão ostenta uma taxa de obesidade incrivelmente baixa, com apenas 3,5%. Em contraste, a França e a Itália têm índices de sobrepeso de 21% e 22%, enquanto nos Estados Unidos, esses números atingem 33,6%, e no Brasil, 17%.

O conceito do Hara Hachi Bu

A filosofia do Hara Hachi Bu, derivada do confucionismo, orienta as pessoas a parar de comer quando estão cerca de 80% saciadas, um contraste marcante com a mentalidade ocidental de “comer até não poder mais”. Esta prática incentiva as pessoas a sintonizarem-se com sua sensação de saciedade e deixarem o prato antes de se sentirem completamente cheias.

A longevidade em Okinawa

Para entender os segredos por trás da longevidade japonesa, consideramos a província de Okinawa como um exemplo. Essa região, composta por mais de 150 ilhas no Japão, abriga uma população que muitas vezes ultrapassa os 100 anos.

Os especialistas identificaram diversos fatores que contribuem para a longevidade dos habitantes de Okinawa, incluindo clima, recursos naturais e atitudes em relação à vida. No entanto, a alimentação desempenha um papel crucial.

Cinco princípios para uma vida saudável

Foto: Karrie Zhu / Pixabay

Adote o Método Hara Hachi Bu: Esta filosofia ensina a importância de comer apenas até estar 80% saciado, evitando o excesso e praticando a moderação.



Esta filosofia ensina a importância de comer apenas até estar 80% saciado, evitando o excesso e praticando a moderação. Priorize Alimentos de Fácil Digestão: A dieta japonesa favorece alimentos naturais e frescos, como arroz, peixe, mariscos e legumes. Evitam produtos industrializados, açúcares refinados e gorduras trans.



A dieta japonesa favorece alimentos naturais e frescos, como arroz, peixe, mariscos e legumes. Evitam produtos industrializados, açúcares refinados e gorduras trans. Pratique Exercícios Físicos Moderados: Ao contrário das rotinas intensas do Ocidente, os japoneses preferem atividades físicas de intensidade moderada, como caminhadas, ioga e alongamentos. As práticas de “undokai” e “taiso” são comuns desde a infância, promovendo movimentos amplos e descontraídos.



Ao contrário das rotinas intensas do Ocidente, os japoneses preferem atividades físicas de intensidade moderada, como caminhadas, ioga e alongamentos. As práticas de “undokai” e “taiso” são comuns desde a infância, promovendo movimentos amplos e descontraídos. Explore a Macrobiótica: Inspirada na filosofia yin e yang, a macrobiótica enfatiza a importância do equilíbrio no corpo. Os alimentos integrais e orgânicos são priorizados, com ênfase em cereais integrais, frutas, legumes e produtos de origem animal em proporções adequadas.



Inspirada na filosofia yin e yang, a macrobiótica enfatiza a importância do equilíbrio no corpo. Os alimentos integrais e orgânicos são priorizados, com ênfase em cereais integrais, frutas, legumes e produtos de origem animal em proporções adequadas. Aproveite Banhos Quentes: Os japoneses desfrutam de banhos de imersão, conhecidos como “ofurô”, a uma temperatura em torno de 40º Celsius. Além de proporcionar relaxamento, esses banhos ajudam na queima de calorias e na desintoxicação da pele.



Seguindo esses princípios, os japoneses não apenas mantêm um peso saudável sem recorrer a dietas restritivas, mas também desfrutam de uma vida longa e saudável, mostrando ao mundo o poder da moderação e do equilíbrio na alimentação e no estilo de vida.

