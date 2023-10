Fique atento! Esta nota de 5 reais pode valer mais de R$ 3 mil

Mesmo com as moedas e notas caindo em desuso, principalmente pela facilidade de pagamentos com cartões ou até mesmo com o celular, algumas pessoas ainda possuem o costume de andar com dinheiro nos bolsos.

Se você é deste tipo de pessoa, você pode estar com a sorte grande, já que alguns destes itens podem valer muito mais do que você imagina.

A nota de 5 reais que você confere a seguir, por exemplo, pode render ao proprietário mais de R$ 3 mil, mas para isso precisa apresentar alguns detalhes específicos.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, esta cédula em específico teve poucas tiragens, por isso ela é considerada rara e valiosa.

Caso você tenha uma nota de 5 reais com o número de série entre A1412 e 1609A, com as assinaturas de Rubens Ricupero e Pedro S. Malan e seu estado de conservação for considerado ‘flor de estampa’, ou seja, sem nenhum sinal de uso, seu valor pode chegar em R$ 3.500 entre os colecionadores.

Contudo, se a moeda for uma soberba (quase nova), seu valor cai para R$ 450. Já uma MBC (muito bem conservada), pode render ao proprietário R$ 75.

Veja a moeda de 50 centavos que pode valer mais de R$ 1 mil caso apresente pequeno erro

Se você já teve o hábito de colecionar moedas em um cofrinho, mas por necessidade ou apenas para querer gastar logo o dinheiro quebrou o item e saiu gastando tudo o que tinha dentro dele, acho melhor você voltar a fazer isso e desta vez prestar bem mais atenção nas moedas que você guarda.

Muitos não sabem, mas algumas moedas são altamente valiosas e podem valer muito mais do que o valor que aparenta, principalmente se elas apresentarem algum tipo de erro.

A moeda de 50 centavos a seguir, por exemplo, foi produzida em 2013 numa tiragem de 350 milhões de itens. Pela alta quantidade de moedas circulando, ela não vale nenhum valor além do que está marcando na moeda, mas isso só se ela for um item comum.

Em contrapartida, se você se deparar com uma moeda de 50 centavos de 2013 com o final da palavra ‘Brasil’ duplicado, ou seja, escrita ‘Brasilsil’, ela pode valer entre os colecionadores até R$ 1.100.

O catálogo de moedas brasileiras ainda registra mais duas moedas que podem apresentar esse tipo de erro, sendo uma de 2011 e outra de 2016. Neste caso, elas podem valer R$ 60.

Outro erro parecido são as moedas com o Brasil duplo, em que a palavra pode aparecer por completo em cima da outra. Dependendo do ano da confecção o erro pode valer de R$ 30 a R$ 150.

LEIA TAMBÉM: Moeda de 1 real do Juscelino Kubitschek pode valer até R$ 600 caso apresente esse erro de confecção

