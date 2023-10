Esta é a razão pela qual o cabelo das mulheres pode começar a cair depois dos 40 anos

Muitas mulheres com 40 anos começam a notar que fios de cabelo estão ficando nos seus pincéis, na sua roupa, na cama ou nas suas mãos quando lavam sua cabelo, então, à medida que os meses passam, o cabelo fica menos volumoso e começam a aparecer áreas calvas na cabeça.

De acordo com os especialistas, são as mulheres nesta fase de suas vidas as que mais sofrem com este processo fisiológico natural, mas em várias ocasiões isso é causado por problemas específicos e pode ser controlado.

Os anos não passam em vão, por isso as mulheres sentem que o seu corpo começa a cobrar preço da idade, e o couro cabeludo é um dos que sofre as mudanças.

Aos 40 anos, os mudanças hormonais começam a ser mais notáveis, o que faz com que o cabelo não seja o único afetado, mas também as unhas, a pele, a figura, os músculos... devido à diminuição das chamadas ‘hormônios da beleza’ como o estrogênio e progesterona, responsáveis pela elasticidade da pele, a força dos ossos e o manutenção da função reprodutiva.

O cabelo depende em grande medida dos níveis hormonais, o que confirma que a queda está muito relacionada com a produção hormonal.

Como não bastasse, as doenças do sistema cardiovascular, osteocondrose, aterosclerose e distonia vegetativo-vascular também contribuem para o desenvolvimento da calvície feminina.

Que da cabelo Mulheres começam a sentir problemas com seus cabelos após 40 anos ((Freepik))

E é porque essas condições reduzem o fornecimento de sangue, afetando a nutrição dos folículos capilares. Outro dos fatores que influenciam a queda são as tensões nervosas, como o estresse, ansiedade, excesso de trabalho e crises emocionais.

As tintas para esconder as falhas também aceleram a queda de cabelo, por isso as mulheres que usam frequentemente esses produtos de beleza são mais propensas a lidar com a calvície devido às composições químicas que eles contêm. Da mesma forma, o uso de secadores de cabelo, alisadores e frisadores.

A dieta é um fator crucial para evitar a queda de cabelo, pois especialistas garantem que aqueles que possuem deficiência de vitaminas e minerais também sofrem deste problema, por isso recomendam uma dieta rica em vegetais, frutas, peixes, carne magra e ovos de galinha.

De qualquer forma, procurar uma médica pode ajudar a mulher a determinar as deficiências hormonais e também o melhor tratamento para combater a queda dos cabelos.