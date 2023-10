De fato, nem todo mundo domina as técnicas dos cálculos matemáticos. No entanto, se você sabe o básico, pode lidar com alguns desafios numéricos. Mas para isso, é necessário pensar bem sobre como chegar no resultado, por meio do raciocínio lógico.

Mesmo que os desafios lógicos não contem com todos os seus modelos utilizados frequentemente no dia a dia, o reconhecimento de padrões numéricos se enquadram na matemática e podem indicar certo nível elevado em termos de QI. Sendo assim, trouxemos um teste para você se debruçar.

Neste artigo, apresentamos um esquema que requer raciocínio lógico e dinâmico, a fim de tentar descobrir qual seria o próximo número de uma sequência proposta. A figura revela certo padrão, mostrando 7 = 42, 5 = 20 e 4 = 12. Haja vista a continuação dos resultados, poderia dizer o que se iguala ao número 2?

Desafio para experts: somente os de QI elevado podem desvendar o número correto da sequência dentro de 1 minuto (Metro World News)

Pense bem, mas pense rápido…

É importante ressaltar que não se trata de uma sequência decimal, haja vista a comparação das dezenas presentes na figura. Justamente por isso, apenas gênios podem resolver o quebra cabeça em apenas 1 minuto.

Conhecer a tabuada é imprescindível, pois é necessário usá-la como base para concluir o teste perceptivo com sucesso. Observe a figura e tente encontrar a relação do elemento com o resultado. No final, verá que faz todo o sentido.

Caso tenha concretizado o teste, está de parabéns! Não conseguiu concluir? Abaixo está a resposta e sua explicação:

A resposta é 2 = 2.

As regras da sequência eram que cada número fosse multiplicado pelo número anterior. Portanto, no exemplo de 7 = 42, a soma total é 7 x 6 = 42. Da mesma forma, 5 = 20 é na verdade 5 x 4 = 20, e 4 = 12 pode ser escrito totalmente como 4 x 3 = 12. A soma do número 3 teria sido 3 x 2 = 6 e, portanto, a soma total do número 2 é 2 x 1 = 2.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

