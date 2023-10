Cortes de cabelo que envelhecem: os 3 looks que você deve evitar em 2024

Apesar de parecer incrível, existem penteados que nos envelhecem. Sim, esses cortes de cabelo que nos envelhecem foram descobertos pelos especialistas para serem evitados em 2024.

E é porque, de acordo com eles, o problema destes looks é que eles parecem ultrapassados, adicionam muitos anos a você e farão você parecer pouco elegante, então definitivamente não são a melhor opção se você estiver procurando refrescar nos próximos meses.

Cortes de cabelo que envelhecem para 2024

Camadas muito marcadas

Sim, sabemos que as camadas estão de volta e são parte do mais usado, mas tudo em sua medida certa. Se você quiser dar volume ao seu cabelo, não experimente um corte com camadas marcadas, pois fará você parecer mais velha e até descuidada, especialmente se o cabelo for extra longo.

Apenas dará mais dureza ao seu rosto e vai contra as tendências atuais que defendem o movimento, a naturalidade e texturas manejáveis que nos fazem parecer perfeitos, mas sem dedicar muito esforço.

Cabelo comprido reto

Entre os cortes de cabelo que envelhecem, também temos modelos mais minimalistas, mas igualmente a evitar, pois o que se procura é sair das típicas madeixas lisas, aborrecidas e sem nada especial que nos rejuvenesça.

Um cabelo muito longo e sem forma não parece nada atraente, atrai a atenção para o rosto, endurece as feições e não tem muito movimento.

Franja reta em qualquer comprimento

Por fim, o franjão reto produz o mesmo efeito mencionado anteriormente e é melhor optar por modelos mais soltos e frescos. Estes são distinguidos porque cobrem quase toda a testa, endurecem a fisionomia e destacam tanto as rugas como outras marcas do envelhecimento.

Se você quiser usar um franja com o seu cabelo, uma alternativa muito mais favorecedora e com efeito antienvelhecimento são aqueles que são penteados lateralmente ou os chamados tipo cortina.