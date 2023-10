Cortes de cabelo para 2024: os 7 estilos mais favorecedores e rejuvenescedores

O Bob, o Shaggy Setentista e as camadas longas foram coroadas como as rainhas das passarelas de grandes estilistas como Eckhaus Latta, Givenchy e Dries Van Noten.

Não importa se você tem cabelo liso, ondulado ou raspado, as tendências de cabelo estético inclinam-se a cuidar dos fios da raiz às pontas.

Tudo depende do estilo que você escolher, mas você pode dar volume com mousse, efetuar o efeito molhado com água ou deixar o frizz natural para evocar aquele sabor dos anos 70.

Nesta lista de 7 estilos há de tudo e para todos, então observe e decida pelo que mais rejuvenesça o seu rosto.

Corte de cabelo shaggy ondulado

Se você não é o tipo de pessoa que gosta de se pentear todos os dias antes de ir trabalhar, este estilo é para você, então desligue o secador. Sua textura ondulada agradecerá.

Corte de cabelo pixie com franja

Esse corte de cabelo vem com um micro franjão e laterais longas, que combinam muito bem com personalidades mais misteriosas. Se você estiver há algum tempo querendo fazer esse corte, dê uma olhada nas modelos das passarelas de alta-costura.

Corte de cabelo bob reto

O bob já não é feito com camadas desarrumadas, agora é cortado reto e justo abaixo da mandíbula. Para cabelos lisos, este estilo é ideal para não ter que sofrer de manhã tentando fazer penteados complicados. Ao sair do chuveiro, aplique um protetor de calor para desembaraçar as pontas muito bem e estará pronta para conquistar o dia.

Corte de cabelo raspados

Apesar de que terá de ir ao seu estilista todos os meses para mantê-lo, a sensação de liberdade que terá ao se desfazer da sua cabeleira não se compara.

Corte de cabelo bob ondulado

O Bob modernizou-se para cabelos ondulados e perdeu alguns centímetros mais do que na temporada passada. Um pouco de mousse para dar definição a cada cacho e você se verá como uma parisiense sofisticada.

Corte de cabelo em camadas

Se você tem cabelos extremamente lisos, chegou a hora de cortar abaixo dos ombros e dar alguma textura com um desfiado. Coloque-se nas mãos dos especialistas e deixe-os dar dimensão ao seu cabelo.

Corte de cabelo shaggy sem franja

Não há dúvida de que o shaggy foi o estilo mais visto nas passarelas, com franja ou sem ela. Se você tem um corte nos ombros e deseja tratar esse corte, sem se comprometer muito com uma franja, peça ao seu estilista que faça uma cortina longa para que você não a tenha sobre o rosto.