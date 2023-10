Corte shaggy longo: 8 cortes de cabelo rejuvenescedores e versáteis que serão tendência em 2024

O último trimestre de 2023 brilha com a sua própria luz e o corte longo shaggy se posiciona como o favorito . Este corte de cabelo longo com camadas desarrumadas e textura tem invadido a cena com força. Sem dúvida, é perfeito se você estiver procurando adicionar um toque descontraído e moderno ao seu visual.

Os especialistas explicam que o que realmente destaca no Long Shaggy é a sua versatilidade. Pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo e rostos. Seja liso ou ondulado, este corte oferece uma sensação de naturalidade e estilo despojado que é muito atraente.

Long shaggy com franja desfiada

Com cabelos abundantes, adoramos a ideia de usar o longo shaggy com franja desfiada, resultando em um visual despojado e moderno.

Long shaggy para cabelos finos

Em cabelos finos, é necessário ter cuidado com as camadas para evitar que a cabeleira perca a qualidade. O objetivo é dar textura e forma ao acabamento sem perder volume. Neste caso, um franjão estilo cortina contribui para esse acabamento.

Long shaggy para cabelos grossos

O corte Long shaggy pode ajudar a dar mais leveza e movimento ao seu cabelo grosso.

Long shaggy encaracolado

O Long shaggy é um corte de cabelo ideal para cabelos encaracolados, pois aporta movimento à cabeleira. Especialmente se combinado com uma franja leve como esta, será uma escolha acertada para mostrar os cachos bonitos.

Cabelo Long shaggy encaracolado com volume na parte superior

Esse corte de cabelo é ideal para dar textura aos cabelos que não a têm naturalmente. Para isso, será necessário recorrer a produtos texturizadores para dar acabamento ao penteado, realçando as camadas e esse acabamento desordenado tão atual.

Long shaggy com franja reta

O Long shaggy também ficará ótimo com um franjão reto e leve.

Cabelo Long shaggy com franja lateral desfiada

Se preferir, você também pode optar por uma versão do longo shaggy com franja lateral. Súper rejuvenescedor.

Cabelo Long shaggy com franja cortina

O franjão de cortina fica ótimo com este corte e também se adapta a todos os tipos de rosto, pois ajuda a estilizá-lo.