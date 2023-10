As previsões desta quarta-feira (11) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quarta-feira (11) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Áries, Leão e Virgem são seus signos compatíveis para o amor. É hora de mudar a sua vida, a carta “O Louco” diz que é hora de arriscar e sair da sua zona de conforto para que você possa atingir o seu potencial. No trabalho, você terá a oportunidade de viajar ou mudar de cidade. Você também pode iniciar um negócio. Seu relacionamento será emocionante e aventureiro. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial de outro país ou cidade. Quanto à saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade, mas deve se cuidar. Não tenha medo de correr riscos, a recompensa que você receberá valerá a pena. Aprenda a dizer não às pessoas negativas.

Capricórnio

A carta “O Mundo” representa plenitude, sucesso e realização para o seu signo, por isso você está no momento perfeito para atingir seus objetivos, ampliar seus horizontes, conhecer pessoas e aprender coisas. Seu relacionamento será estável e harmonioso. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial de outro país ou cidade. Aprender a dizer sim às novas oportunidades e enfrentar os desafios que surgirem. Invista na sua educação e desenvolvimento profissional. Cuide da sua saúde e bem-estar.

Aquário

Esta semana é hora de assumir o controle de sua vida. A carta “Ás de Paus” indica que você está no momento perfeito para atingir seus objetivos profissionais e se sairá muito bem. No trabalho eles vão te dar uma promoção ou aumento porque você se destaca dos demais, você também pode começar seu próprio negócio que lhe dará estabilidade econômica. Se você for solteiro, poderá conhecer alguém especial, mas se já tiver um companheiro, seu relacionamento será estável e harmonioso. Em termos de saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade. Seja inteligente e obstinado para que o que você pensa se torne realidade. Não tenha medo de assumir novos desafios. Invista na sua educação e desenvolvimento profissional.

Peixes

Para esta semana, não se esqueça de ter confiança em si mesmo, não tenha medo de arriscar e investir no seu futuro. Cuidado com a inveja e as energias ruins, aprenda a reconhecer os amigos verdadeiros. Esta semana é sua hora de brilhar, a carta “A Estrela” indica que você alcançará seus objetivos. Sua ética profissional será recompensada com aumento salarial ou promoção e você poderá iniciar o negócio que deseja. No amor, seu relacionamento será estável e harmonioso. Se você for solteiro, conhecerá alguém especial que mora muito perto de você. Em termos de saúde, você se sentirá cheio de energia e vitalidade. Suas cores da abundância são o verde e o azul, seus signos compatíveis para o amor: Câncer, Leão e Escorpião e seu melhor dia será segunda-feira. Seu lado negativo é ser teimoso e dramático,

Com informações do site Publimetro