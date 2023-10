Anti-banho: esses perfumes femininos são TÃO POTENTES que não saem NEM TOMANDO BANHO

O sonho de todas as pessoas é encontrar o perfume perfeito, e geralmente está fragrância ideal tem apresentar um bom aroma e uma boa fixação.

Infelizmente, uma grande parcela dos perfumes deixa a desejar em algum dos dois quesitos, sendo necessário escolher entre qualidade ou um aroma agradável.

Contudo, as fragrâncias a seguir são as que mais se aproximam de alcançar a perfeição, mostrando tanta potência que não saem nem mesmo após o banho. Confira a lista criada pelo youtuber Taiguara Almeida.

Essencial Único - Natura (2022)

Um perfume potente e noturno, que com poucas borrifadas te destaca. Para que a potência e a fixação perdure ainda mais, basta dar algumas borrifadas na roupa. Mas lembre-se que o cheiro ficará no tecido durante vários dias, mesmo após a lavagem.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Íris, Paramela, Osmanthus, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Vetiver.

Truth or Dare - Madonna (2012)

Um perfume que se tornou um clássico da perfumaria, mas que não possui um preço tão atrativo nos dias atuais. Um floral branco, que funciona em qualquer hora do dia, principalmente em dias com temperaturas mais amenas.

No topo possui Tuberosa, Gardênia e Néroli. No coração aparecem as notas de Jasmim, Benjoim e Lírio e finaliza com o fundo em Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Ambre D’Alexandrie - Boucheron (2017)

Também não possui um preço tão atrativo, mas não deixa a desejar em nada na potência. Devido ao aroma adocicado, se encaixa em dias frios.

Baunilha, Tabaco e Benjoim estão no topo. Âmbar e Ládano estão nas notas de coração e Âmbar Cinzento e Almíscar estão nas notas de fundo.

Angico Branco - Mahogany

Um perfume que lembra The One, de Dolce & Gabbana.

As notas de topo são Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Ameixa, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Mimosa branca, Almíscar e Vetiver.

