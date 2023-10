Professora mostra as incríveis matérias ensinadas nas escolas da Finlândia

Ana Conrado é uma professora espanhola que trabalha na Finlândia e surpreendeu seus seguidores ao mostrar em um vídeo através de sua conta no TikTok como é a educação nas escolas deste país.

O que torna a publicação interessante é que, ao contrário da educação nos colégios de seu país ou da América Latina, na Finlândia há matérias que ensinam a costurar, tricotar, cozinhar, trabalhar madeira, como fazer imagens 3D, até mesmo aulas sobre como receber um salário quando adultos, como votar ou pagar impostos.

"Na escola eles tentam preparar você para a vida adulta", disse a professora em sua conta @anaaconrado no TikTok com um vídeo com a legenda: "Assuntos interessantes na Finlândia".

No seu vídeo, mostrou imagens de crianças costurando em máquinas de costura, em suas aulas de culinária e outras. Além disso, destacou que esses assuntos recebem a mesma importância que as matemáticas, a língua ou as ciências.

Ensino prático para a vida adulta

A professora mostrou-se de acordo com este tipo de ensino. Na verdade, há usuários que lhe deram seu aprovação, pois são matérias que preparam as crianças para a prática na vida adulta, além da matemática ou da linguagem.

Sublinharam que estas são coisas que devem ser ensinadas em outras partes do mundo.

Alguns dos comentários que recebeu foram: "Eu acho que isso é importante para a vida e o futuro, eu posso me valer por mim mesma sem ajuda para muitas coisas", "Sempre pensei que faltam disciplinas importantes de gestão, como administrar uma casa (contas, aluguel ...), cozinhar ... tarefas úteis que eles usarão", "Na escola do meu filho eles fazem todas essas disciplinas, a verdade é que eles estão indo muito bem", "Na minha escola na Escócia também tínhamos essas disciplinas", "Eles os preparam para a vida, para que saibam de tudo, não apenas aprender a estudar".

A educação na Finlândia é considerada uma das melhores do mundo. A educação é obrigatória até os 15 anos. A maior parte do setor educacional é gratuita desde o pré-escolar até o nível superior.