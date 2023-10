Perfumes femininos que fazem você se sentir como uma princesa

Uma grande das mulheres já tiveram o sonho de ser princesa em algum momento da vida, concorda? E além daqueles lindos vestidos, o imaginário faz a gente pensar que as princesas possuem um cheiro único, altamente delicado e envolvente.

E se você gosta deste tipo de perfume, que faça você se imaginar como uma princesa, as fragrâncias a seguir podem te ajudar. Confira!

Jardin des Roses - Mahogany

As notas de topo são: Notas Verdes, Laranja, Groselha Preta e Tangerina. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim e Frutas Amarelas. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Rose Goldea - Bvlgari

As notas de topo são: Rosa, Almíscar, Romã e Bergamota. As notas de coração são: Rosa Damascena, Peônia, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Olíbano e Baunilha.

Idôle - Lancôme

As notas de topo são: Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Baunilha, Patchouli e Cedro.

Floratta Love Flower - O Boticário

As notas de topo são: Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são: Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Cashmeran, Patchouli, Sândalo e Cedro.

Biografia Inspire - Natura

As notas de topo são: Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Cashmeran.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

