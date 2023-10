Os signos do zodíaco mais afetados pelo eclipse de 14 de outubro

Em 14 de outubro, acontece um eclipse solar no qual a Lua passará sobre o Sol, formando um “anel de fogo”. Para os signos do zodíaco, esse movimento pode trazer mudanças internas e externas envolvendo relacionamentos e assuntos mais profundos.

Confira quais serão os signos mais afetados pelo eclipse:

Áries

Será um momento em que a vida o faz parar para olhar para dentro e para as conexões com outras pessoas que são importantes em sua vida. Se existe distanciamento, os sentimentos podem ficar mais intensos e é hora de resolver internamente essas questões para descobrir o que vale a pena. É delicado, mas também uma grande oportunidade de crescimento emocional e compreensão.

Câncer

Mudanças no lar e na rotina acontecem e podem deixar as coisas um pouco confusas. É momento de se prepara para transformações e compreender as necessidades, tanto as próprias como também a dos outros, que não são menos importantes. Abra a mente para poder transformar essa experiencia em algo positivo.

Virgem

A vida financeira se torna o foco e isso pode preocupar além da conta. É hora de ser objetivo e claro para reavaliar sua situação atual ou objetivos. Não tema colocar tudo em ordem com mudanças e decisões necessárias, mas arquitete bem seus passos. É hora de ter muita cautela e de usar a sabedoria a seu favor.

Capricórnio

Fase que marca um fim e um novo começo. Compreenda com coração e cabeça aberta os pensamentos e sentimentos, pois coisas importantes serão esclarecidas. A mudança chegará para equilibrar sua vida, principalmente a parte pessoal com a profissional ou novos objetivos. Existem oportunidades aparecendo e portas diferentes a serem abertas; é hora de descobrir tudo isso com cautela, coragem e sinceridade.

