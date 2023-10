Orações para acalmar o coração: veja poderosas preces para aliviar a ansiedade

Orações e preces oferecem apoio e ajudam a buscar por calma em momentos difíceis e de confusão. Nestas situações, manter a mente focada em um propósito maior pode auxiliar como um refúgio para fugir dos pensamentos conturbados.

Por isso, alguns salmos e orações podem auxiliar a acalmar o corpo e a mente fortalecendo sua fé e acalmando seu coração. Confira:

Oração para ter paz todos os dias – Pedido à Santa Eulália

“Bondosa e santificada Santa Eulália, seu poder de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, colocou sua vida a destino do perdão espiritual daqueles que conviviam ao seu lado, por sentirem em você a verdadeira coragem celestial. Por isso, minha santa, você é a esperança dos meus pedidos. Que haja mais amor no coração das pessoas, mais amparo, mais respeito, mais crença, mais verdade, mais sinceridade e mais carinho em Deus. Fortaleça a todos com sua luz e humildade, e conceda a paz em todos os nossos dias. Amém”.

Salmo 56

“Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me; pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia; pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? O Deus, derruba os povos na tua ira! Tu contas as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos: isto sei eu, porque Deus é por mim. *Em Deus louvarei a sua palavra; no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; Pois tu livraste a minha alma da morte; não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes?”.

Leia também: 5 Salmos que podem te auxiliar a superar os momentos de enfermidade

Salmo 57

”Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti; e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os Céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me (Selá). Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos; a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela (Selá). Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração; cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha; despertai, saltério e harpa; eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos Céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os Céus; e seja a tua glória sobre toda a Terra.”

Fonte: Terra