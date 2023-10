Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Hamabiel

Seus sonhos se tornarão realidade se você lutar por eles, se não desistir diante das adversidades e se aceitar os obstáculos com coragem. Ter sucesso é a sua premissa. Peça com fé ao anjo Hamabiel para iluminar cada passo e protegê-lo.

Touro - Arcanjo Ambriel

Você deve medir suas palavras para não magoar as pessoas ao seu redor e aqueles que podem ser afetados pelas decisões que você deve tomar, porque você aspira ao sucesso e isso não é uma coisa ruim se você fizer isso com sabedoria. Ajude a escolher as palavras certas para ser compreendido.

Gêmeos - Arcanjo Malchedael

Seu caminho para o sucesso foi longo, mas surgem novos desafios que você deve enfrentar com a mesma coragem e força de vontade. As decisões que você tomar serão para garantir um futuro de abundância. Tenha sabedoria e coragem para enfrentar o que você não conhece.

Câncer - Arcanjo Verchiel

Você precisa de paz e harmonia em sua vida para poder encontrar o seu caminho, resolver seus problemas emocionais e estar em equilíbrio para receber as bênçãos que merece. Resista apenas a tentação da vaidade.

Leão - Arcanjo Muriel

Você precisa curar seu coração e para isso deve se livrar dos pensamentos do passado que o prenderam. Um passo de cada vez e você verá que o caminho se tornará leve para você encontrar harmonia e prosperidade. O anjo Muriel conecta você com essa parte sensível para eliminar apegos.

Virgem - Arcanjo Hamaliel

O amor entra em sua vida e enche seu coração de esperança. Receba-o com gratidão e humildade, mas você também deve manter o foco em alcançar estabilidade e crescimento profissional.

Libra - Arcanjo Uriel

Tire os sentimentos de raiva e ressentimento da sua vida. Procure o amor em si mesmo e tenha paciência e tolerância para suportar as pressões que sofre, pois está se preparando para receber bênçãos e abundância em sua vida.

Escorpião - Arcanjo Barkiel

Você exerce a liderança e tem um papel importante em momentos difíceis que estão passando. Você é o exemplo, então não abandone a sua luta pelo sucesso. Peça proteção de todas as energias negativas que encontrar pelo caminho.

Sagitário - Arcanjo Adnaquiel

O amor chega até você com força para curá-lo e fazer você sentir que valeu a pena esperar. Agora lute para alcançar seus objetivos e pelo sucesso na vida. O anjo abençoa o novo caminho que você está percorrendo, dando-lhe esperança, otimismo e progresso.

Capricórnio - Arcanjo Hanael

Existem decisões que são muito difíceis de tomar, mas necessárias. Você deve agir com cautela e compreender que não será fácil para os outros assimilarem. O importante é lutar pelo seu futuro.

Aquário - Arcanjo Gabriel

Existem oportunidades que você não deve perder, que são importantes para alcançar o sucesso, por isso enfrente os obstáculos com determinação e firmeza. Não perca o caminho da humildade.

Peixes - Arcanjo Baraquiel

Não deixe o egoísmo e o ressentimento encherem seu coração. Tire esses sentimentos da sua vida e tenha paciência para entender que errar é humano e que isso é experiência para seguir em frente e ter sucesso.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de outubro de 2023