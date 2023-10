Elegante e sedutor: o perfume favorito de Madonna com aroma floral que vai encher você de elogios

Falar de Madonna é falar de talento, rebeldia, ousadia e tons sedutores que ajudaram a libertar as mulheres na década de 80, que deixou um tremendo legado musical e de moda que é impossível não se destacar.

A ‘Rainha do Pop’ passou de usar um visual punk com nuances ‘católicas’ para o mais sexy, evoluindo com o tempo e com ela, a moda, aquela que a colocou como uma it girl que acabou com os estereótipos de beleza graças às suas alucinantes combinações de cabelo curto desarrumado e sobrancelhas grossas que a colocaram no radar de quem ama o estilo.

Madonna Youtube Madonna: "Madonna - Material Girl (Official Video) [HD]" (Youtube Madonna: "Madonna - Material Girl (Official Video) [HD]")

Seu sedutor e empoderado estilo fez com que Madonna Louise Ciccone, melhor conhecida como Madonna, aos 65 anos, permanecesse como uma das mulheres mais influentes na indústria musical, tendo conseguido penetrar no mundo da moda como as grandes.

Sua influência na década de 80 foi tão cativante que roubou o coração de um dos mais famosos designers dos últimos tempos, como Gianni Versace, continuando seu legado, sua irmã Donatella Versace, após a morte do italiano. Também ganhou o amor do Kaiser da Moda, Karl Lagerfeld, que criou os looks para o "Re-Invention Tour" de 2004.

O perfume favorito de Madonna é o mais sedutor e elegante

Madonna não só tem influência na indústria da música e da moda, mas também em fragrâncias. Seu perfume favorito, ‘Fracas’ de Robert Piguet, é projetado para que as mulheres sejam elogiadas por onde passarem, criando um efeito inquietante nas pessoas ao seu redor e tornando-se uma ‘bomba’ sedutora, elegante e ousada. E como dizem: “Ninguém sem personalidade pode usar ‘Fracas’!”

Descrito como “veneno puro” e “fruta proibida”, é conceitualizado como “O perfume da Viúva Negra: atrai e depois te mata com um beijo...”. O perfume criado por Germaine Cellier é floral, com uma base de sândalo e almíscar, uma nota média de jasmim, nardo e gardênia e uma saída de bergamota e tangerina.

'Fracas' de Robert Piguet Web: Robert Piguet Parfums (Web: Robert Piguet Parfums)

É floral, exuberante, sedutor e obsessivo, tem uma textura cremosa de alta concentração que o torna um perfume de longa duração, que desencadeia os maiores prazeres e o de quem se deixou capturar por seu poderoso aroma.

Quais famosas usam o “Fracas” de Robert Piguet?

Este perfume, como foi mencionado, tem uma influência estranha sobre aqueles que gostam dele, não só é o favorito de personalidades como Madonna, mas também de outras figuras proeminentes pelo seu poder, como Carolina Herrera, Ivana Trump, Linda Evangelista, Marilyn Monroe, Kim Basinger e a modelo Iman.

Seu preço fica entre 120 e 200 dólares.