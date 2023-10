Cortes de cabelo que rejuvenescem aos 60: 8 estilos favorecedores e que serão tendência em 2024

Longe de pensar que quando se chega aos 60 anos não há opções de cortes de cabelo, o contrário é verdade. Há uma grande variedade de opções que são verdadeiros acertos e podem transformar completamente o seu aspecto final.

Celebridades com mais de 60 anos demonstram isso com seus estilos que parecem pelo menos 10 anos mais jovens.

É claro que ter uma pele bem cuidada, escolher a cor certa e se vestir com estilo fazem a diferença, mas o corte de cabelo é o fator determinante.

Estes 8 estilos vão trazer a você uma ideia de como ter um bom corte de acordo com os 60 anos:

Bob com franja

O bob com franja é um corte de cabelo ideal para todas as idades. Se você se inspirar no icônico estilo de Olivia-Newton John, você verá como a franja curta e ladeada lhe deu um encanto juvenil. Para ainda mais realçar este look, ondas muito sutis podem ser adicionadas para rejuvenescer completamente. Você não conseguirá resistir a usar este corte de cabelo que te fará sentir jovem e vibrante.

Corte midi

Esse corte de cabelo é ideal aos 60 anos e a qualquer idade. Ele favorece muito todos os tipos de rosto, sejam eles ovais, quadrados ou retos, e tem um ar muito moderno e jovial. Para conseguir um efeito ainda mais rejuvenescedor, use-o até a altura dos ombros e com a franja no meio.

Cabelo Cacheado

Se você tem cabelo ondulado no estilo de Andy MacDowell, o volume natural dos cachos lhe dará um aspecto muito mais jovial. Você pode dar-lhe a forma que desejar, pois traz muito volume. Deixe-o crescer até quase chegar ao peito e verá que este comprimento é uma garantia infalível para retirar anos de sua aparência.

Pixie polido

Descubra como os cabelos grisalhos podem combinar perfeitamente com um corte de cabelo rejuvenescedor se você escolher o corte certo. Se você tiver fios grisalhos, evite cortes médios com formas muito arredondadas e se arrisque com cortes mais curtos e despojados, como este Pixie muito curto de Jamie Lee Curtis. Além disso, é muito fácil de manter, nada de tinturas por uma temporada.

Cabelos em Camadas

O segredo de Michelle Pfeiffer para parecer mais jovem é sua deslumbrante cabeleira cortada em camadas, com um loiro perfeito. Seu corte de cabelo é fresco, jovem e traz um movimento incrível para o seu cabelo, especialmente quando combinado com ondas sutis.

Cabelo Comprido com Franja

Não perca a última tendência: a combinação de cabelo XL e franja, dois elementos que sempre dão a impressão de menos anos. No entanto, é fundamental que o seu cabelo esteja hidratado e sem frizz, para evitar o efeito contrário. Mantenha o seu cabelo impecável e aproveite um look que fará você parecer fresca e rejuvenescida.

Bob Clássico

Deixe-se seduzir pelo estilo ousado de Sharon Stone, que sempre optou por usar o cabelo curto. Esse corte bob em particular fica incrivelmente favorecido. Com um comprimento que chega quase à linha da mandíbula e pontas retas e ligeiramente escaladas, este corte é um verdadeiro acerto. Se você também tem o cabelo fino, dê vida ao corte penteado com ondas. Não resista a este look que transborda confiança e estilo.

Cabelo com volume e movimento

Adeus aos cortes lisos e penteados, pois não favorecem nada ao dar uma aparência sem vida e desligada. É muito melhor optar por estilos que tenham corpo e vitalidade. Neste sentido, as camadas se tornam suas melhores aliadas se você tiver pouca densidade e volume capilar, algo comum com o passar do tempo. Dê um impulso ao seu cabelo e atreva-se a usar um corte com camadas que adicione volume e movimento, você verá como ficará surpresa com o resultado.

