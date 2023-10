Cortes de cabelo ondulado para comprimento médio: 5 estilos em tendência e rejuvenescedores em 2023

Cortes de comprimento médio são uma aposta segura para qualquer idade, pois são os mais fáceis de cuidar e sempre rejuvenescem pelo seu efeito.

Estes 5 estilos são os mais solicitados nos salões de beleza e os apresentamos aqui para que você escolha o que melhor se adequa ao seu rosto.

Cortes de cabelo bob ondulado para comprimento

Um dos cortes mais rejuvenescedores é o cropped, ou seja, o micro bob. É um corte clássico e elegante que geralmente é usado com ondas marcadas na meia e nas pontas. Entre seus efeitos mais notáveis, está o fato de que os lados na altura da mandíbula delimitam os pómulos e suavizam os traços. É um tipo de corte que favorece muito rostos finos, magros e alongados.

Cortes de cabelo clavicut ondulado para comprimento médio

Como o próprio nome indica, é o corte de cabelo que fica na altura do ombro e seu comprimento torna-o extremamente confortável de usar. Tem muitas possibilidades, pois além de usá-lo solto, possui comprimento suficiente para fazer penteados muito bonitos. Se há algo que gostamos deste corte que favorece muito as mechas onduladas é que é muito fácil de manter. E favorece a todas.

Cortes de cabelo shaggy ondulado para comprimento médio

O que caracteriza este corte é o seu degradê. Trata-se de um corte com muitas camadas que proporciona tanto textura como volume ao cabelo. O ideal é que, se você tiver o rosto alongado, encurte as primeiras camadas para compensá-lo na largura. E no caso de ter um rosto redondo ou quadrado, então é melhor alongar a primeira camada até a mandíbula para dar-lhe efeito longitudinalmente.

Cortes de cabelo mullet ondulado para comprimento médio

O mullet é caracterizado pelo degrau criado entre o comprimento dos cabelos da frente e dos de trás. Além disso, o franjão e as laterais são outras de suas marcas de identidade. É um tipo de corte que fica especialmente bom para rostos arredondados. E pentear é muito fácil. E o toque moderno está mais do que garantido.

Cortes de cabelo ondulado para médio comprimento longo midi

É aquele corte que se apoia justo abaixo das clavículas e que rejuvenesce qualquer rosto. Além disso, você pode pentear de formas infinitas e fica bem com todos os tipos de franjas. E favorece a qualquer idade.