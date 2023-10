Cortes de cabelo em camadas desfiadas: 4 estilos favorecedores e rejuvenescedores em 2023

Existem mulheres que não querem abrir mão do comprimento do cabelo, mas desejam atualizar e mudar o visual para parecerem diferentes. Não há nada como o corte em camadas desfiado para rejuvenescer o rosto. Um corte em degraus no cabelo traz dimensão e volume, então o corte desfiado em camadas é o mais escolhido pelas mulheres com cabelos longos, médios e também curtos.

Esse estilo é ideal para quem tem cabelo liso e procura dar-lhe corpo e densidade. É tão versátil que funciona também para tirar peso do cabelo cacheado, além de ajudar a equilibrar o volume.

O corte desfiado em camadas consiste em desbotar as pontas e as várias camadas do cabelo para conseguir um acabamento desbotado. Ou seja, com tesouras especiais ou navalha, o grosso do cabelo na parte inferior, ou na terminação dos cachos, é reduzido.

Mostramos aqui 4 estilos que farão você parecer espetacular e diminuir anos do seu rosto:

Corte de cabelo em camadas com franja aberta

Se quiser enfeitar o rosto e deixá-lo mais jovem, nada melhor do que um cabelo com franja aberta e com corte desfiado para fora. Os especialistas recomendam este corte para rostos redondos e ovais, pois reduzem a aparência circular do rosto ao adicionar ângulos e fazer com que as feições aparentem ser mais alongadas.

Corte shaggy em camadas

O cabelo cacheado dos anos 80 está de volta em cabelos ondulados naturais e divertidos. Se combinado com um franjão lateral, dará um ar 'rocker' muito sedutor. Este corte caracteriza-se por muitas camadas superiores com uma queda rebelde.

Corte em camadas desfiadas

Este corte de cabelo destaca por chegar acima dos ombros e adicionar camadas nas pontas que lhe dão muita textura e permitem realçar mais as maçãs do rosto e queixo. Além disso, ajuda a que o rosto pareça mais alongado e estilizado.

Corte de cabelo desfiado em camadas longas

Se o que você está procurando é rejuvenescer com cortes de cabelo em camadas desfiadas, as mais alongadas é a melhor escolha, pois o cabelo abundante e cheio de vida é associado à juventude.