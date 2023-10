Corte de cabelo long bob: 15 cortes de cabelo favorecedores e rejuvenescedores em 2023

O corte de cabelo long bob é um cabelo médio que se encaixa muito bem em todos os tipos de rosto, é adequado para todos os tipos de cabelo e tem um interessante efeito rejuvenescedor para mulheres maduras.

É um corte de cabelo bob mais longo do que o clássico, com uma medida que geralmente chega até os ombros, não muito além, pois então se transformaria em um corte clavicut.

Pode ser de diferentes estilos, como assimétrico, invertido - mais curto atrás do que na frente -, escalado etc., mas quando chega aos ombros já é considerado long bob.

Cortes de cabelo long bob com franja longa

Um franja longa que se apoia nos lados do cabelo é perfeita para refrescar um long bob e evitar que ele se torne plano e monótono. Além disso, favorecerá muito os rostos arredondados e quadrados ao cair a franja sobre as maçãs do rosto, pois reduzirá a largura e suavizará as feições.

Cortes de cabelo long bob com franja aberta

O franjeado aberto, seja no meio da testa ou para um lado, dá um ar rejuvenescedor a este corte de cabelo de meio comprimento. É uma franja ideal para todos os tipos de rosto, embora os rostos redondos fiquem melhor com a abertura central e os alongados, para um lado.

Cortes de cabelo long bob texturizado

Se você quiser dar um ar moderno e despojado ao long bob, o melhor é pedir ao seu estilista que lhe deixe um acabamento texturizado com despontados e desfilados sutis que modifiquem os contornos do cabelo.

Cortes de cabelo longo bob shaggy lob

Você também pode misturar o long bob com o estilo shaggy em alta, para obter um acabamento cheio de movimento, onde os volumes são redesenhados e criados de acordo com o que mais convém, na cabeça - rostos quadrados e redondos - ou nos lados - rostos alongados. Este estilo de corte de cabelo bob escalado é o mais na moda atualmente.

Cortes de cabelo long bob com franja desfiada

Com este tipo de franja que é descarregada com a tesoura em vertical e um despenteado dos extremos do cabelo, é conseguido um acabamento soft blunt no long bob, ideal para cabelos grossos.

Cortes de cabelo long bob para cabelo fino

Para cabelos finos, convém um long bob desarrumado como este, com um franja translúcida e um acabamento texturizado que dá uma sensação de maior volume e corpo para o cabelo.

Cortes de cabelo long bob com franja cortina

O franjão cortina combina perfeitamente com a versão longa do corte bob e além de ser tendência absoluta, fica bem em todos os tipos de faces. Quem é beneficiado mais? Rostos redondos e quadrados, por seu poder para estilizar o oval facial.

Cortes de cabelo long bob blunt

O que acontece se você combinar o estilo de bob de moda, o blunt bob, com esta versão longa do cabelo mais atemporal? Que você obtém um corte de cabelo fresco, rejuvenescedor e com um ar muito atual. Tudo graças ao desfiado dos extremos, que lhe dá um plus de textura e movimento ao cabelo.

Cortes de cabelo long bob ondulado

Assim como acontece com o wavy bob, esta versão longa é cortada reta, levemente inclinada para a frente e com algumas camadas estruturadas e longas muito sutis que ajudam a dar movimento.

Cortes de cabelo long bob com franja desfiada

O franjeado desfiado é desenrolado de meio a ponta para dar um acabamento leve e texturizado que modifica completamente o estilo do corte. Neste caso, é combinado com alguma textura no restante do cabelo para um estilo mais descontraído e juvenil.

Cortes de cabelo long bob com parte lateral

Para equilibrar rostos alongados, uma das melhores opções é o corte de cabelo chamado lob com uma risca lateral, pois os cabelos que caem lateralmente sobre a testa contribuem para a harmonia das feições. Quanto mais marcada, melhor.

Cortes de cabelo long bob encaracolado

O corte bob em cabelo cacheado também é tendência e esta versão longa é ideal para exibir os cachos naturais. Para controlar o volume, o melhor é aplicar algumas camadas nos lados que reduzam o peso do cabelo e evitem que o cacho seja achatado.

Cortes de cabelo long bob com franja Birkin

Esse franjinha levemente aberta na testa e com um ar desalinhado voltou como tendência e combina bastante com cabelos médios, como o long bob.

Cortes de cabelo longo bob escalonado

Os cortes de cabelo bob em camadas estão na moda e esta versão longa até aos ombros é muito versátil e rejuvenescedora. É ideal para rostos largos porque estiliza, especialmente com o franjão aberto.

Cortes de cabelo long bob invertido

Trata-se de uma versão moderna do corte long bob que é cortado com as pontas irregulares e uma inclinação para a frente que lhe dá o nome. A ideia é que os cabelos da frente rocem os ombros para criar esse estilo long bob.

