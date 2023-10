Confira as revelações desta terça-feira (10) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Temperança

Com a chegada do eclipse solar você terá momentos difíceis e alguns inconvenientes no trabalho que resolverá, mas deve agir com cuidado e muita firmeza, caso contrário encontrará milhares de obstáculos que não lhe permitirão avançar para o sucesso. A carta Temperança informa que tudo ficará bem se você seguir as recomendações. Não há como voltar atrás, vocês decidiram ficar juntos, constituir família apesar das adversidades e vão conseguir. O universo conspira para que isso aconteça.

Capricórnio

Ás de Copas

Esta semana você inicia uma nova etapa a nível profissional que mudará definitivamente seus planos pessoais. As energias do eclipse farão com que o seu futuro tome outro rumo que o deixará satisfeito com algumas decisões que irá tomar. Deixe seus medos de lado e você verá que avançará para a prosperidade como nunca esperava. Essa pessoa entrou na sua vida sem você esperar e agora você deve fazer todo o possível para consolidar o relacionamento e ter futuro.

Aquário

Oito de Copas

Esta carta fala da sua generosidade e nobreza, por isso esta semana você será portador de uma notícia muito boa para sua família que harmonizará o clima entre seus entes queridos e o casal. O eclipse vem com energias muito boas, com uma mudança na qual colocará todo o seu esforço porque não é sobre você. É sobre o que você faz pelos outros e como isso o faz se sentir feliz. Sua boa ação será recompensada. Não deixe que a rotina e o desânimo matem seu relacionamento. Acorde, seja criativo, busque intimidade, abrace, sinta, mova-se porque você precisa daquele contato físico que consolida os casais.

Peixes

A força

Esta semana com eclipse solar você terá força de vontade para encerrar um ciclo em sua vida que o deixou estagnado e por isso não conseguiu avançar em cada meta proposta . Os caminhos se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora. É hora de procurar aquele amor que você abandonou porque não se sentia preparado para assumir o relacionamento. É hora de buscar a felicidade. Mas é preciso deixar claro que, por enquanto, você só quer alguns passeios íntimos e nada mais, sem se envolver.

Com informações do site Nueva Mujer