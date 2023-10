A tensão pode aumentar para 3 signos do zodíaco essa semana

A segunda semana de outubro de outubro de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco precisam ter cuidado com a tensão que está no ar.

Confira quais são:

Sagitário

A mente está muito agitada é hora de manter a calma, pois mensagens da intuição podem chegar. Não caia no pessimismo e estresse, pois ele pode inflamar ainda mais problemas que podem ser superados sem tanto drama. Não compre briga com as pessoas e resolva dentro de você algumas amarras e conflitos.

Capricórnio

A dificuldade dessa semana pode ser o humor os relacionamentos. Existe a necessidade de encontrar maior conexão e equilíbrio com as outras pessoas, mas nem sempre isso é possível da maneira que você deseja. Abra a mente e não deixe sua comunicação ser afetada; pare, descanse, respire e veja as coisas sobre uma nova perspectiva, pois a resposta está nessa atitude.

Aquário

A ambição será intensa agora, mas é importante levar isso de forma saudável. Não se deixe cair em competições e tensões sem sentido, buscando atingir seus objetivos com foco em seu caminho e paciência, pois nada chega de uma hora para a outra. Construa seus planos de forma sólida e aproveite cada chance.

Confira mais: Os signos do zodíaco mais afetados pelo eclipse de 14 de outubro