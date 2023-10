A sorte muda essa semana para 3 animais do horóscopo chinês

Mais uma semana de outubro de 2023 chegou e alguns animais do horóscopo chinês podem ter a sorte mudada nessa fase.

Confira quais são:

Rato

Signo dos nascidos em 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Entusiasmo e impulsos renovados para viver novas experiencias mudam a sorte essa semana. Nem tudo pode ser proporcionado por dinheiro, mas mudanças importantes nascem com expectativas sendo cumpridas e portas se abrindo em novos projetos ou trabalho. Hora de dar o melhor de si, trabalhar o desapego e embarcar no sucesso sem medo.

Búfalo

Signo dos nascidos em 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A vida sai do caos e se torna mais tranquila, o que traz a sorte de descobrir o alívio novamente e renovar as energias. Isso o ajuda a voltar a ter disposição para liderar e de destacar. Esteja ao lado dos aliados corretos e busque a boa convivência. Movimente-se para ter um melhor humor, chances e superar problemas que o deixam com sensação de impotência.

Tigre

Signo dos nascidos em 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

As coisas mudam, mas a sorte chega na sabedoria e clareza que é possível acessar para resolver problemas ou imprevistos agora. Permaneça fisicamente e mentalmente forte para poder manter tudo em seu devido lugar. Sua comunicação melhora consideravelmente e isso ajuda não só nos momentos de conflito, como também na hora de se destacar e socializar com as pessoas. Paixões intensas e poder de atração em alta no amor!

LEIA MAIS:

Sorte e novidades no amor chegam para 3 animais do horóscopo chinês