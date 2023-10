7 perfumes nacionais OBRIGATÓRIOS em uma coleção de um homem

Se você começou a colecionar perfumes recentemente e ainda não sabe quais são os perfumes essenciais em um acervo, você deve dar atenção às fragrâncias a seguir.

De acordo com o youtuber Coloral, do canal ‘Homem Cheiroso’, os 7 perfumes que estão na lista de obrigatórios. Confira!

Malbec X - O Boticário

As notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Benjoim, Cardamomo e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Homem Elo - Natura

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Pimenta Rosa, Sálvia Esclaréia, Folha de Cidra, Cardamomo, Toranja e Pataqueira. As notas de coração são: Vetiver, Patchouli, Cipreste, Cedro, Sândalo e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka, Almíscar, Pralinê, Benjoim e Musgo.

Bad Intention - Eudora

As notas de topo são: Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são: Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Eau Fraiche - Azza Parfums (Inspirado em Eau Givrée - Terre D’Hermes)

A nota de topo é Cidra. Já no corpo possui Pimenta Timut e Zimbro e no fundo apresenta Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Ládano, Cumarina, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Craig - Macho Moda x Pocket Parfum

Com uma composição simples apresenta a nota de Saída em Abacaxi, Pimenta e Casca de Bergamota. No corpo apresenta Violeta, Sálvia e Couro e no fundo Madeira ambarada, Vetiver, Patchouli e Cedro.

Homem Essence - Natura

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

