Tarot diário: as revelações que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Mais uma semana em andamento e para enfrentá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a ver qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo.

Confira a seguir:

Sagitário

Temperança

Momentos difíceis e alguns inconvenientes no trabalho que você resolverá , mas deve agir com cuidado e muita firmeza, caso contrário encontrará milhares de obstáculos que não lhe permitirão avançar para o sucesso. Tudo ficará bem se você seguir as recomendações. Não há como voltar atrás, vocês decidiram ficar juntos, constituir família apesar das adversidades e vão conseguir. O universo conspira para que isso aconteça.

Capricórnio

Ás de Copas

Uma nova etapa a nível profissional que mudará definitivamente seus planos pessoais. Decisões que irá tomar. Deixe seus medos de lado e você verá que avançará para a prosperidade como nunca esperava. Essa pessoa entrou na sua vida sem você esperar e agora você deve fazer todo o possível para consolidar o relacionamento e ter um futuro.

Aquário

Oito de Copas

Chega uma notícia muito boa para sua família que harmonizará o clima. As energias são positivas. Você colocará todo o seu esforço e mesmo assim se sentirá feliz. Sua boa ação será recompensada. Não deixe que a rotina e o desânimo matem seu relacionamento. Acorde, seja criativo, busque intimidade, abrace, sinta, mova-se porque você precisa daquele contato físico que consolida os casais.

Peixes

A força

Hora de encerrar um ciclo em sua vida que o deixou estagnado e por isso não conseguiu avançar em cada meta proposta. Os caminhos se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora. É hora de buscar a felicidade. Mas é preciso deixar claro quais são suas intenções pelo momento, principalmente no amor.

