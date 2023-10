Tarot diário: as revelações que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Mais uma semana em andamento e para enfrentá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a ver qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo.

Confira a seguir:

Leão

Dez de Paus

Momento de avançar o mais rápido possível nos negócios. Começa o último trimestre do ano e você deve garantir o início dos negócios para poder equilibrar suas finanças. Você enfrenta muitas pressões financeiras, mas deve ter calma porque isso afeta sua saúde física e mental. A partir do esforço e dedicação que você coloca no que faz você alcançará resultados e sucesso. Você sempre terá o apoio do seu parceiro e da sua família, então dê os passos que sua intuição lhe diz que, se você tropeçar, eles estarão ao seu lado.

Virgem

O Julgamento

A energia positiva do eclipse o ajudará a sair da encruzilhada em que se encontra e a seguir em frente profissionalmente. Você precisa produzir dinheiro suficiente nesses meses para sair dos compromissos. Sua intuição e intelecto são armas poderosas para mobilizar e traçar estratégias que lhe permitam atingir seus objetivos. Você deve ser cauteloso ao levantar algumas diferenças que tem com seu parceiro. Encontre uma maneira de se reconciliar porque vale a pena salvar tudo o que você construiu. Apoio de quem ama.

Libra

Cavaleiro de Ouros

O trabalho aumenta, mas isso o permite colocar em dia coisas que estavam atrasadas e desenvolver novas estratégias para aumentar as finanças. Você precisa dar um passo para voltar ao caminho do sucesso e da prosperidade. Cuidado na rotina de convivência com quem ama, pois a impaciência pode causar sérios problemas. Administre bem o seu humor e não deixe o ciúme entrar no seu relacionamento.

Escorpião

O Carro

Você terá muito trabalho pela frente esta semana, mas isso lhe deixará com muito boas recompensas financeiras. Apenas evite ficar chateado com fofocas ao seu redor. Você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem, pois só depende de você. Você conhece alguém interessante. Tenha cuidado porque a única coisa que o deixa em desvantagem é o cansaço.

