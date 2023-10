Tarot diário: as revelações que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Mais uma semana em andamento e para enfrentá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a ver qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações de hoje são para as pessoa de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Cinco de Copas

É uma semana cheia de desafios, mas com um momento que você esperava a nível profissional para se destacar. Tenha confiança em si mesmo de que as coisas acabarão muito bem se você se dedicar a isso. Prepare-se para receber novas oportunidades de braços abertos e brilhe. Você deve aceitar que precisa fazer mudanças em sua vida. Seu parceiro está muito disposto a ajudá-lo a resolver diferenças e dar o passo da consolidação. Ambos devem fazer a sua parte.

Touro

A Imperatriz

Momento de refletir sobre o que de bom e de ruim aconteceu em sua vida e para corrigir seus erros para iniciar uma nova etapa profissionalmente. Muitos projetos surgirão em seu caminho e você terá a liderança para decidir o que é importante e o que não é. Hora de ser cauteloso com as decisões que tomará para o futuro. Emocionalmente, você se sente pronto para aceitar aquela pessoa que há algum tempo tenta te conquistar, então é hora de dizer sim a um relacionamento.

Gêmeos

Dois de espada

É uma semana para fazer uma retrospectiva de tudo o que está acontecendo na sua vida, para refletir e evitar que conflitos atrasem seus planos. Aproveite a energia para se organizar e decidir avançar em direção à prosperidade e à abundância. É hora de cultivar alianças, ser mais sociável, confraternizar. Uma pessoa ao seu lado te apoia, te ama, e quer planos futuros, mas você não enxerga. Concentre-se mais para não perder.

Câncer

Seis de Copas

As más energias do trabalho precisam ser curadas. Concentre-se em levar os projetos adiante porque o final do ano está chegando e você deve entregar resultados. Siga sua intuição e inteligência para resolver qualquer conflito que surgir. Pense que tempo de fazer algo público é decidido entre você e o seu parceiro, não pelos outros.

