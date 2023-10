Relacionamento: 5 sinais de alerta que te ACUSAM de ser perfeccionista

O perfeccionismo, em muitos casos, pode ser uma característica prejudicial a quem manifesta, haja vista as consequências decorrentes por meio do comportamento. A fim de se relacionar consigo mesmo e conhecer a fundo suas particularidades, a jornada do autoconhecimento é uma ótima opção para amenizar os efeitos contrários gerados pelo perfeccionismo.

A fim de tratar dessa questão, a melhor solução está na busca de profissionais na área da saúde mental, bem como terapeutas e psicólogos. Desta forma, haverá um tratamento personalizado e ideal para seu contexto.

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, por meio do psiquiatra Dimitrios Tsatiris, ele explica como reconhecer quando o perfeccionismo se torna um problema. Desta forma, existe a possibilidade de tratar e amenizar a situação.

“O perfeccionismo é uma forma brutal de viver a vida. Está associado à depressão e ansiedade. Não ter margem para erro é uma forma tributária de viver a vida que, em última análise, sufoca o crescimento pessoal”, explica o especialista em seu artigo.

Leia mais:

5 sinais de alerta que te ACUSAM de ser perfeccionista

Extraído da mesma fonte, trouxemos os cinco sinais mais marcantes que acusam uma pessoa de ser perfeccionista ao extremo. Se você se identifica com os tópicos, reveja seu quadro e decida até que ponto ele é prejudicial para sua rotina. É importante não negligenciar sua saúde mental para não cair na autossabotagem.