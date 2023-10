Os perfumes mais indicados para crianças e adolescentes

Se você quer fazer diferente neste ‘Dias das Crianças’, celebrado na próxima quinta-feira, 12 de outubro, que tal escolher uma lembrança diferente para o seu filho ou para as crianças que você irá presentear?

Uma boa dica é um perfume, mas é preciso escolher fragrâncias agradáveis e não tanto agressivas, para não irritar a sua pele ou para ela não perder o estilo criança de ser! Confira a seguir as dicas.

Star Dust - Delikad

Um perfume com ótimo custo-benefício e com um frasco que chama a atenção. Em sua composição traz notas cítricas e florais, sendo ideal para meninas.

As notas de topo são Limão Siciliano, Notas Herbais e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Peônia e as notas de fundo são Cedro, Âmbar e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: 7 Perfumes da linha Essencial Natura para quem gosta de se sentir elegante

Free Hugs - O Boticário

Ideal para quem não gosta de perfumes adocicados, pois a fragrância demonstra um cheiro de limpeza totalmente agradável.

As notas de topo são: Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina. As notas de coração são: Aldeídos, Violeta, Pele, Camélia, Jasmim, Ylang Ylang e Tuberosa. As notas de fundo são: Sândalo, Patchouli e Benjoim.

Petit Attitude Bee - Avon

As notas de topo são: Mandarina, Açúcar, Pomelo e Açaí. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Madressilva e Jasmim. As notas de fundo são: Mel, Madeiras Preciosas e Baunilha.

Curtidas de Humor- Natura

As notas de topo são: Amora, Framboesa, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Avelã, Orquídea Negra, Heliotrópio, Frésia e Jasmim. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Cumarina, Maltol, Sândalo, Madeira de Âmbar, Patchouli, Cedro e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 6 perfumes importados QUENTES e ideais para um DATE DOS SONHOS

⋅ É o fim? Veja 15 perfumes de O Boticário que serão DESCONTINUADOS

⋅ Perfumes masculinos nacionais ideais para quem não entende de aromas