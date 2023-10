Moeda de 1 real do Juscelino Kubitschek pode valer até R$ 600 caso apresente esse erro de confecção

As moedas comemorativas sem dúvidas despertam muita curiosidade em quem acaba se deparando com elas. Contudo, mesmo com os desenhos diferentes, são poucas pessoas que costumam colecionar esse tipo de item, utilizando as moedas rapidamente para comprar algo ou colocando em um cofrinho.

Se você costuma lidar com muitas moedas no seu dia-a-dia, comece a prestar mais atenção nos itens que passam por sua mão, pois alguns deles podem ser muito mais valiosos do que você acha. Um exemplo é a moeda de 1 real feita em comemoração ao centenário de Juscelino Kubitschek, em 2002.

Com uma tiragem de 50 milhões de moedas, o item comemorativo com o busto do ex-presidente do Brasil pode valer R$ 5, caso não apresente nenhum defeito. Contudo, caso seu estado de conservação seja considerado ‘soberba’ ou ‘flor de cunho’, ou sejam que não possuem detalhes de uso, seu valor pode subir para R$ 60 e R$ 120, respectivamente.

A moeda de 1 real do Juscelino Kubitschek pode valer muito mais caso possua um pequeno defeito, como informado no catálogo de moedas brasileiras e apontado pelo TikTok Numismática JF.

Segundo o especialista, caso ela possua o núcleo deslocado os colecionadores podem pagar até R$ 600 reais pelo item.

Veja mais detalhes a seguir:

Confira duas moedas de 50 centavos que juntas podem valer R$ 5 mil

Se você guarda moedas num cofrinho ou costuma andar com elas na bolsa, comece a ficar mais atento, pois elas podem valer muito mais do que você imagina, rendendo ao proprietário um bom dinheiro.

Um exemplo disso são as moedas de 50 centavos que você confere a seguir, que juntas podem valer R$ 5 mil, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

2012

Uma destas moedas valiosas é o item de 50 centavos cunhado em 2012. Sua raridade está em um erro que faz a moeda ser fabricada sem o número zero.

2010

Outra moeda rara também de 50 centavos foi feita em 2010. Porém, sua validade está em um erro diferente.

A moeda foi feita com o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. Ou seja, mostra o busto de Tiradentes ao invés de Barão do Rio Branco.

Afinal, quanto elas valem?

A primeira moeda de 50 centavos, no caso sem o 0 (zero), de acordo com o livro de moedas brasileiras raras, vale R$ 1.600.

Já a moeda de anverso trocado, segundo o mesmo livro, pode chegar em R$ 4 mil. No total as duas podem valer R$ 5.600!

Será que você tem alguma delas? Veja mais detalhes a seguir:

