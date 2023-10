Estes comportamentos são comuns, mas em excesso podem ser sinal do início da demência

Recentemente um estudo divulgado pela Universidade de Columbia revelou que aproximadamente 10% dos adultos dos EUA com mais de 65 anos possuem quadros de demência, sendo que outros 22% apresentam leve comprometimento cognitivo. Desta forma, abordar temas como a demência precoce se torna importante para conscientização e acompanhamento de casos diagnosticados nos estágios iniciais.

No entanto, apesar de alguns sintomas terem início de forma gradativa, eles acabam passando desapercebidos por serem confundidos ou vistos como comportamentos normais.

Um levantamento publicado pelo The Mirror listou os principais sintomas precoces de demência e como identificá-los para relatar sua condição ao médico. Lembrando que o diagnóstico só poderá ser realizado por um profissional de saúde devidamente habilitado.

Confira os principais sintomas:

Perda de memória

A perda de memória pode acontecer pelos mais variados motivos, mas também é possível exercitar a memória com a finalidade de diminuir a intensidade e o impacto deste sintoma.

No entanto, quando esta perda acaba interferindo diretamente na qualidade de vida da pessoa, é um motivo de atenção.

Este sintoma pode se manifestar desde o esquecimento de datas importantes até mesmo a repetição constante de perguntas sobre determinado assunto que já foi respondido.

Dificuldades na resolução de problemas

A incapacidade de resolver problemas, seja no uso de números ou até mesmo de utensílios domésticos, pode ser um sinal indicativo de demência. Problemas para usar equipamentos de uso comum como micro-ondas ou de solucionar somas e subtrações simples, devem ser reportados ao médico.

Leia também: Superalimentos e saúde: mitos e verdades sobre o assunto

Dificuldades de fala

Um outro sintoma que pode ser identificado durante atividades do dia a dia é a dificuldade de elaboração da fala durante uma conversa. Pessoas com problemas de demência podem apresentar certa dificuldade em acompanhar conversas e expressar suas opiniões, geralmente ficando presas em repetições de falas ou frases.

Confusão mental

Por mais que possa parecer algo normal com o avanço da idade, sinais de confusão mental devem ser observados com cautela.

Isso pode incluir desde a perda de noção sobre datas e dias de semana, até mesmo esquecimento de onde está e como chegou até determinado local. Outros sinais podem incluir o esquecimento de atividades diárias relacionadas a higiene ou até mesmo o desempenho de tarefas de forma errada.

Mudanças na personalidade

Por último, um fator significativo entre os sintomas de demência é a mudança de personalidade. Com o agravamento dos demais indicativos, é possível que as pessoas tendam a se tornarem desconfiadas, deprimidas, medrosas e até mesmo ansiosas, o que pode levar ao afastamento do convívio familiar e das atividades desempenhadas fora de casa.

Caso identifique os sinais acima citados, procure por auxílio médico especializado.