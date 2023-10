Cortes de cabelo cacheado: 3 estilos para exibir seu cabelo que favorece sua beleza e rejuvenesce em 2023

Os cachos estão na moda, então esses cortes de cabelo são perfeitos para os potencializar ao máximo e aproveitar a natureza do seu cabelo.

Escolha o que mais gostar e o que melhor se sentir e prepare-se para uma mudança de visual espetacular.

Corte Bob Ondulado

Para aquelas que desejam algo simples, sem volume excessivo e que não precisa de cuidados tão detalhados, o bob wavy é ideal. É o corte de cabelo favorito das famosas, que tem feito sucesso nos últimos anos, mas em uma versão adaptada para os cachos.

Este corte é trabalhado com uma ligeira elevação para conseguir que o cacho se encolha um pouco mais, algo que é difícil de alcançar em madeixas muito compactas. As camadas dão um toque brincalhão a este look de tendência que, além disso, é muito fácil de usar.

Corte de Morrison redondo para cabelos cacheados

Se você tiver o cabelo muito definido, você deve experimentar o corte de cabelo Morrison e sua versão arredondada. É um estilo em que cortamos o comprimento do cabelo e aumentamos a linha de peso para que o aspecto seja mais arredondado. Com isso, conseguimos suavizar muito os recursos, pois ao arquear os volumes na altura do queixo e das bochechas, obtemos volumes mais harmônicos.

Outra chave do look é o franja, pois, em vez de trabalhá-la sobre sua base, elevamos um pouco para conseguir muito mais movimento na área frontal superior. Dessa forma, não chega a ser o típico shaggy ou Morrison, mas adaptamos para obter uma parte frontal superior com muito mais volume e mais suavidade nos laterais e na linha de peso.

Corte Longo Boho Bob

É um estilo refrescante, descontraído e divertido. Neste corte buscamos um pouco de elevação, mas muito leve, e trabalhamos um franjão bastante longo e um pouco desconectado em relação ao resto do cabelo, para dar um ar ainda mais jovem. Deixamos a ponta grossa ao cortar, sem desfiar, para evitar um pouco o encrespamento e aportar mais volume.

É um corte perfeito para cabelos ondulados e cacheados, mas não exageradamente, pois haveria muito peso nos lados e não seria estético.